Apple TV+ setzt nicht nur auf Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen, sondern veröffentlicht von Zeit zu Zeit auch Original-Podcasts. Nun steht mit „Magnificent Jerk“ ein weiterer Podcast in den Startlöchern. Los geht es am 18. September 2023 und somit in wenigen Tagen.

Apple Original-Podcast „Magnificent Jerk“ startet in Kürze

Apple TV+ hat den Trailer zum neuen Apple Original-Podcast „Magnificent Jerk“ veröffentlicht, der von der Journalistin Maya Lin Sugarman, ehemals The Washington Post, moderiert wird. „Magnificent Jerk“ folgt Lin Sugarman auf einer Reise, die mit einer Schachtel mit den vergessenen Drehbüchern ihres verstorbenen Onkels beginnt und dazu führt, dass sie herausfindet, dass er der Anführer einer chinesischen Bande war, dass er ins Gefängnis ging und er seine unglaubliche Lebensgeschichte zu Papier gebracht hat, die dann in einen Low-Budget-Actionfilm mit Rob Lowe, Burt Reynolds und Ice-T in den Hauptrollen umgesetzt wurde.

Der Podcasts startet am 18. September 2023 mit den ersten beiden Episoden auf Apple Podcasts.