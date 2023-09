Apple hat heute bekannt gegeben, dass die 4. Staffel zu „For All Mankind“ am 10. November 2023 auf Apple TV+ starten wird. Begleitend zur Ankündigung steht der Clip „For All Mankind – Helios Recruitment – Season 4“ auf YouTube bereit.

4. Staffel zu „For All Mankind“ ab 10. November auf Apple TV+

Die ersten drei Staffeln zu „For All Mankind“ haben uns gut gefallen, so dass wir uns den 10. November rot im Kalender markiert haben. An diesem Tag startet das Weltraum-Drama in die vierte Staffel. Anschließend folgend immer freitags bis zum 12. Januar 2024 neue Episoden. Vorab gab Apple TV+ einen ersten Einblick in die vierte Staffel von „For All Mankind“, der erfolgreichen und von der Kritik gefeierten Weltraum-Dram-Serie des Golden Globe-Nominierten und Emmy-Gewinners Ronald D. Moore und den Emmy-Nominierten Ben Nedivi und Matt Wolpert.

Happy Valley ist in den acht Jahren seit der dritten Staffel rasant ins neue Jahrtausend vorgedrungen und hat seine Präsenz auf dem Mars rasch ausgebaut, indem es ehemalige Feinde zu Partnern gemacht hat. Im Jahr 2003 liegt der Schwerpunkt des Raumfahrtprogramms nun auf dem Einfangen und Abbau äußerst wertvoller, mineralreicher Asteroiden, die die Zukunft der Erde und des Mars verändern könnten. Doch die schwelenden Spannungen zwischen den Bewohnern des inzwischen weitläufigen internationalen Stützpunkts drohen, alles, worauf sie hinarbeiten, zunichte zu machen.

Zur Besetzung der vierten Staffel Gehörren Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu und Coral Peña sowie Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern und Svetlana Efremova.

Die ersten drei Staffeln von „For All Mankind“ können auf Apple TV+ gestreamt werden.