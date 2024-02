Der Wegfall des Nebenkostenprivileg verfolgt uns schon seit ein paar Monaten. Spätestens zum 1. Juli erhalten Mieter die Freiheit, selbst über ihren TV-Anschluss und damit über ihren gewünschten Weg des Fernsehkonsums zu bestimmen. So buhlen verstärkt Zattoo, Waipu.tv, die Deutsche Telekom, Vodafone und weitere Anbieter um Kunden. Nun mischt auch Sky mit dem neu aufgelegten „Sky TV“ mit.

Sky TV: Free-TV-Sender in HD-Qualität für 10 Euro pro Monat

In 130 Tagen fällt in Deutschland das Nebenkostenprivileg. Sky bietet nun eine Alternative für dieses neue TV-Zeitalter und mit Sky TV den Einstieg in die Welt von Sky.

Ihr hat die Möglichkeit, Sky TV für 10 Euro pro Monat einer einer 12-Monaten Laufzeit zu buchen. Zu diesem Preis erhaltet ihr Zugang zu den wichtigsten Free-TV-Sendern in HD-Qualität sowie die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort, Live-Sport-Berichterstattung mit Sky Sport News inklusive Bundesliga Highlights und vieles mehr. Außerdem haben die Kunden die Option auf ein Jahr Discovery+ ohne Zusatzkosten.

Konsumenten sparen die Kosten für den Kabelanschluss und profitieren von dem besonderen Nutzungserlebnis der prämierten Sky Plattform. Zudem erhalten die Konsumenten eine smarte Sprachfernbedienung, die die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv macht.

Darüberhinaus habt ihr die Möglichkeit Sky TY um weitere Sky Content-Pakete, wie Sky Bundesliga, Sky Sport oder Sky Cinema zu erweitern. Für nur fünf Euro mehr erhalten Kunden, die sich neben Sky TV auch für Entertainment Plus entscheiden, eine Kombination aus Entertainment-Inhalten von Sky und Netflix sowie alle weitere Vorzüge von Sky TV wie die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort.

-> Hier geht es direkt zum Angebot von Sky

