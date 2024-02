Apple hat einen bedeutenden Meilenstein auf dem weltweiten Smartphone-Markt erreicht und sich laut Counterpoint Research alle sieben ersten Plätze der Verkaufscharts für das Jahr 2023 gesichert. Damit übertrifft das Unternehmen seinen bisherigen Rekord aus dem Jahr 2022, als es zwar acht Positionen innehatte, aber von Samsungs Galaxy A13 auf dem vierten Platz gestört wurde.

Dominanz beim Marktanteil

Die iPhone 14 Serie belegte die ersten drei Plätze und wurde zum meistverkauften Smartphone des Jahres 2023. Das iPhone 13 konnte sich die vierte Position dank starker Verkäufe in Japan und Indien sichern, die auf Werbeaktionen der Netzbetreiber zurückzuführen sind. Nach dem iPhone 13 machen sich schon die iPhone 15 Modelle auf der Rangliste breit, die die Plätze 5, 6 und 7 belegen. Bezeichnenderweise sicherten sich diese Modelle die ersten drei Plätze im vierten Quartal 2023.

Wir sehen in diesem Jahr, dass die Pro-Modelle viel stärker vertreten sind. Das liegt wahrscheinlich an den weitaus größeren Unterschieden in den Funktionen der Pro-Reihe zu den Basisvarianten. Counterpoint schreibt:

„Apples iPhone 14 war das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2023, wobei die Hälfte der Verkäufe auf die USA und China entfiel. Außerdem trug das Modell 19 % zu den gesamten iPhone-Verkäufen im Jahr 2023 bei, während der Anteil des Bestsellers iPhone 13 im Jahr 2022 bei 28 % lag. Die begrenzte Differenzierung zwischen dem iPhone 13 und dem iPhone 14 führte zu einer geringeren Akzeptanz der Basisvariante und zu einem Anstieg der Verkäufe der iPhone Pro Varianten, die wesentliche Upgrades wie Dynamic Island, einen fortschrittlicheren Chipsatz und eine höhere Bildwiederholfrequenz bieten.“

Verkaufstrends und Prognosen

Der Gesamtumsatz von Apple blieb im Jahr 2023 stabil, wobei die großen Wettbewerber Rückgänge hinnehmen mussten. Wachsende Verkäufe in Indien spielten für Apple eine entscheidende Rolle und trugen dazu bei, dass die iPhone 15 Reihe die Verkaufsleistung des iPhone 14 aus dem Jahr 2022 erreichte. Counterpoint prognostiziert, dass im Jahr 2024 wahrscheinlich auch chinesische Marken in den Charts vertreten sein werden.

In einem separaten Bericht von IDC ging der Smartphone-Absatz in China zwischen 2022 und 2023 um 5 % zurück. Apples iPhone verzeichnete jedoch mit 2,2 % den geringsten Rückgang und ist damit das meistverkaufte Smartphone in China.

Nachfolgend die globalen Smartphone-Marktanteile für das Jahr 2023, laut Counterpoint:

iPhone 14: 3,9 % iPhone 14 Pro Max: 2,8 % iPhone 14 Pro: 2,4 % iPhone 13: 2,2 % iPhone 15 Pro Max: 1,7 % iPhone 15 Pro: 1,4 % iPhone 15: 1,4 % Galaxy A14 5G: 1,4 % Galaxy A04e: 1,3 % Galaxy A14 4G: 1,3 %

