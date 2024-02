Über drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ „Earthsounds“ in Auftrag gegeben hat. Getreu nach dem Motto „Gut Ding will Weile haben“, nähern wir uns nun der Premiere. Am morgigen Freitag ist es endlich soweit. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer zu bestaunen.

„Earthsounds“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat heute das Premierendatum und den offiziellen Trailer für die neue 12-teilige Dokumentarserie „Earthsounds“ bekannt gegeben, die vom Golden-Globe-Gewinner und Emmy-Nominierten Tom Hiddleston gesprochen wird.

“Earthsounds“ wurde über 1.000 Tage in dreieinhalb Jahren gedreht und enthüllt unseren Planeten wie nie zuvor – eine Welt voller unerwarteter, unbekannter und unerzählter Klanggeschichten, die wir bisher noch nie einfangen konnten. Die Serie dokumentiert über 3.000 Stunden Audio und nutzt modernste Technologie, um unseren Planeten auf völlig neue Art und Weise aufzunehmen. „Earthsounds“ wurde in 20 Ländern auf allen sieben Kontinenten gedreht und feiert am 23. Februar 2024 – und somit schon am morgigen Freitag – seine Premiere auf Apple TV+. Zum Start stehen direkt alle 12 Episoden bereit.

In der Beschreibung der Natur-Doku heißt es unter anderem

„Earthsounds“ reist zu spektakulären Lebensräumen, darunter dem Regenwald von Queensland, dem antarktischen Schelfeis, den namibischen Dünen, tropischen Korallenriffen und mehr. Zu den Entdeckungen und selten gehörten Aufnahmen aus der Serie gehören Schneeleoparden, die Liebeslieder singen, das intime Geplapper von Straußenküken aus ihren Eiern, musikalische Spinnen, Walross-Balzrufe unter Wasser und mehr. Aber nicht nur Tiere machen ungewöhnliche Geräusche. Die Serie fängt auch die faszinierenden, geheimen Geräusche unseres Planeten ein, darunter das Summen der Wüsten, trinkende Bäume und das geheimnisvolle Summen der Nordlichter.

