Vor ein paar Wochen keimte erstmals das Gerücht auf, dass Apple noch in diesem Jahr „Apple ID“ in „Apple Account“ umbenennen wird. Dies dürfte für Apples Betriebssysteme, Webseiten (u.a. iCloud.com) und Co. gelten. Nun bestätigt ein weiterer Apple-Insider, dass der Hersteller aus Cupertino entsprechende Pläne hegt.

Ab iOS 18: Aus „Apple ID“ soll „Apple Account“ werden

Mark Gurman von Bloomberg hat im Laufe des heutigen Tages die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er nicht nur auf neue AirPods-Modelle, sondern auch auf den „Apple Account“ ein.

Der Apple-Insider berichtet, dass Apple das neue „Apple Account“-Branding noch in diesem Jahr in iOS 18, watchOS 11, macOS 15 und Co. einführen wird. Aber auch auf den jeweiligen Apple-Webseiten soll „Apple ID“ durch „Apple Account“ abgelöst werden. Mit der vollständigen Umbenennung wird der Begriff „Apple ID“ voraussichtlich vollständig abgeschafft, mehr als zwei Jahrzehnte nachdem das Unternehmen damit begonnen hat, ihn zu verwenden. Die Gründe für die Entscheidung sind unbekannt. Denkbar ist, dass „Apple Account“ eine einfachere und präzisere Markenbezeichnung darstellt.

Aller Voraussicht nach wird Apple im Juni dieses Jahres zur Worldwide Developers Conference laden. Dann werden die Verantwortlichen einen ersten Ausblick auf iOS 18 und Co. geben. Dann dürfte auch das Rebranding auf „Apple Account“ bekannt gegeben werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren