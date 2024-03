In diesem Jahr wird mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 Familie gerechnet, ein Jahr später wird Apple die iPhone 17 Modelle ankündigen. Und genau zu diesen gibt es nun erste zarte Gerüchte, die sich um das Display drehen.

iPhone 17 soll besonders kratzfestes und entspiegeltes Display erhalten

Ein neues Gerücht aus Asien beschäftigt sich aktuell mit dem iPhone 17 und somit der übernächsten iPhone Generation. Es heißt, dass Apple bei den 2025er Modellen auf ein neues Antireflex-Display setzen wird, das kratzfester als Apples Ceramic Shield ist, das bei iPhone 15 Modellen genutzt wird.

Der chinesische Leaker Instant Digital (via Macrumors) spricht davon, dass das Außenglas des iPhone 17 mit einer „superharten Antireflexionsschicht“ ausgestattet sein soll, die „kratzfester ist, als man denkt“. Dem Leaker zufolge wurde die Beschichtungsanlage zwar kürzlich an Apples Lieferkette in China übergeben, jedoch nicht rechtzeitig, um in der kommenden iPhone 16 Familie zum Einsatz zu kommen.

„Ceramic Shield“ ist ein Marketingname für ein Glaskeramikmaterial, das von Corning in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt wurde. Apple sagt, das Ceramic Shield des iPhone 15 sei „härter als jedes Smartphone-Glas“. Erstmals bei den iPhone 12 Modellen eingeführt, bewarb Apple das mit Keramik angereicherte Glas im Falltest mit einer vierfach besseren Leistung im Vergleich zum iPhone 11.

Apple und Corning arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Im Jahr 2021 gab Apple an, insgesamt 495 Millionen US-Dollar investiert zu haben, um Cornings laufende Forschung und Entwicklung im Bereich „hochmoderne Glasprozesse“ zu unterstützen. Dies führte unter anderem zu Ceramic Shield. Im nächsten Jahr dürften wir die nächste Ausbaustufe erleben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren