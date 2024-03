Eve Systems – Anbieter von Smart-Home-Geräten und seit einiger Zeit Teil von ABB – hat die Verfügbarkeit der „Eve Blinds Collection“ bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine Kollektion maßgeschneiderter Rollos mit Eve MotionBlinds Technologie und Unterstützung von Matter.

Eve Blinds Collection ist da

Eve Systems hat die neue Eve Blinds Collection und damit eine kuratierte Kollektion maßgeschneiderter Rollos mit Eve MotionBlinds Technologie vorgestellt. Diese bringt den Komfort smarter Beschattung in jedes Zuhause und lässt sich ab sofort über den Online Shop des Unternehmens zu Preisen ab 270 Euro bestellen. Dank Unterstützung der Matter- und Thread-Technologie ist die Eve Blinds Collection eine besonders innovative und zukunftssichere Lösung.

Die Rollos lassen sich mit dem iPhone, einem Android-Gerät oder Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Google Assistant steuern. Eine Zugkordel für die manuelle Bedienung ist weiterhin vorhanden. Per App legt man mühelos Zeitpläne an, um die Rollos abgestimmt auf die individuellen Erfordernisse des Alltags zu automatisieren. Jedes Rollo ist in nur wenigen Schritten über die App oder den Sprachassistenten der bevorzugten Plattform eingerichtet.

Drei Materialien stehen zur Auswahl, die exzellente funktionale Eigenschaften bieten und sich dank dezenter Texturen elegant und harmonisch in jedes Ambiente einfügen. Die lichtdurchlässige Comfort-Collection filtert das Tageslicht und sorgt so für Behaglichkeit. Die verdunkelnde Comfort-Collection ist blickdicht und stellt mit einer weißen Rückseite ein Höchstmaß an Privatsphäre sicher. Die silberfarben und wärmedämmend beschichtete Solar-Collection spart dank optimaler thermischer Eigenschaften Energie. Stoffmuster versendet Eve kostenlos auf Anfrage.

Unter Apple Home bieten Matter-kompatible Rollos mit Eve MotionBlinds Technologie die Funktion Adaptive Beschattung. Dabei übernimmt die Eve-App die hyperlokale, auf den Standort und die Ausrichtung des Fensters berechnete Programmierung des Eve MotionBlinds Motors. So kann dieser das Rollo dynamisch nach Sonnenstand öffnen oder schließen und beispielsweise im Winter dabei helfen, Wärmeverlust zu reduzieren und Energiekosten zu sparen. Adaptive Beschattung ist kürzlich auf der Beschattungs-Weltleitmesse R+T in Stuttgart mit einem Innovationspreis ausgezeichnet worden.

Preise & Verfügbarkeit

Maßgeschneiderte Rollos aus der Eve Blinds Collection sind ab sofort in Deutschland im Eve Online Store zu Preisen ab 270 Euro verfügbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren