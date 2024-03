Apple sucht aktiv nach Möglichkeiten, um zu verhindern, dass sich die neue Core Technology Fee negativ auf die Entwickler kostenloser Apps auswirkt. Die Gebühr, die Teil der neuen EU-Geschäftsbedingungen für den App Store ist, hat bei den Entwicklern Besorgnis über die mögliche finanzielle Belastung ausgelöst, die sie mit sich bringen könnte. Die Core Technology Fee gilt für Apps, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des App Store in der Europäischen Union vertrieben werden, und beträgt 0,50 Euro für jede erste App-Installation nach der ersten Million.

Während eines Workshops über die Einhaltung des Digital Markets Act (DMA) durch Apple ging das Unternehmen auf die von Entwicklern geäußerten Bedenken ein. Im Fokus stand hierbei die Core Technology Fee.

Der iOS-Entwickler Riley Testut wies auf das potenzielle finanzielle Desaster hin, das die Gebühr verursachen könnte, und erzählte von seinen Erfahrungen mit der App GBA4iOS, die über 10 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Nach der neuen Gebührenstruktur würde ein solcher Erfolg eine Gebühr von 5 Millionen Euro zur Folge haben. Kyle Andeers, Apples Vice President of Regulatory Law, reagierte darauf, indem er die Notwendigkeit einer Lösung anerkannte, die Entwickler schützt und Innovationen fördert, ohne dass sie den finanziellen Ruin fürchten müssen.

Das Unternehmen erwägt Anpassungen auf der Grundlage des Feedbacks, einschließlich der Möglichkeit für Entwickler, sich nach dem Experimentieren mit den neuen Bedingungen wieder für die alten App Store Regeln zu entscheiden. Apple hat bereits einige Beschränkungen für den App-Marktplatz geändert. Doch das Unternehmen will einen Schritt weiter gehen und eine spezielle Lösung für die Entwickler für dieses Problem zu finden. Andeers erklärt:

„Wir versuchen, ein Modell zu verändern, das seit 15 Jahren integriert ist. Und so haben wir 15 Jahre lang alles über die Provision monetarisiert. Sie deckte alles ab, von der Technologie über den Vertrieb bis hin zur Zahlungsabwicklung, und das Schöne an diesem Modell war, dass es den Entwicklern erlaubte, Risiken einzugehen. Apple wurde nur dann bezahlt, wenn der Entwickler bezahlt wurde, und das war in den letzten 15 Jahren ein unglaublicher Motor für Innovationen. Wir haben erlebt, wie sich die Zahl der Apps von 500 auf mehr als 1,5 Millionen erhöht hat.

[…]

Was die Core Technology Fee und unser Geschäftsmodell betrifft, mussten wir uns anpassen. Die Vorgaben des DMA zwangen uns, das, was wir aufgebaut hatten, zu zerlegen und jede Komponente einzeln zu bepreisen. So haben wir jetzt eine Gebühr für Technologie, Tools und Dienstleistungen, eine Gebühr für den Vertrieb und die Dienstleistungen, die wir über den App Store anbieten, und dann eine separate Gebühr für die Zahlungsabwicklung, wenn ein Entwickler sie nutzen möchte.“