Apple veröffentlicht Stellenanzeigen für Vision Pro in Australien, China und Japan

Anfang Februar feierte Apple Vision Pro in den USA den Verkaufsstart. Auf den internationalen Verkaufsstart warten wir nach wie vor. Zuletzt hieß es, dass dieser noch vor der WWDC im Juni über die Bühne gehen soll.

Nun hat Apple in Australien, China und Japan gleichläutende Stellenausschreibungen für einen „Briefing Experience Specialist“ veröffentlicht. Laut Stellenausschreibung handelt es sich um eine Vertriebsposition, bei der es darum geht, Geschäfts-/Unternehmenskunden die Fähigkeiten des Vision Pro zu demonstrieren.

In der Anzeige heißt es unter anderem

„Sie werden Demonstrationen entwerfen und durchführen, die die Fähigkeiten des Produkts und seiner revolutionären neuen Technologie präsentieren. Sie werden außerdem Lösungen, repräsentative Anwendungsfälle und transformative Benutzerworkflows präsentieren, die Kunden zu Investitionen in die Technologie, die visionOS-Plattform und das Produkt selbst anregen.“

Eine ähnliche Stellenausschreibung hatte Apple im vergangenen Jahr in Großbritannien veröffentlicht. Offiziell spricht Apple nach wie vor davon, dass Vision Pro im Laufe dieses Jahres in weiteren Ländern starten wird. Ein konkreter Fahrplan wurde noch nicht genannt. Mit Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Japan, Singapur, Südkorea und Großbritannien werden zumindest mehrere Länder gehandelt, in denen Vision Pro als nächstes starten könnte.

