Von Zeit zu Zeit legt Penny eine Aktion für Apple Geschenkkarten auf. Kurz vor Ostern ist es wieder soweit und ihr habt die Möglichkeit, beim Kauf von Apple Geschenkkarten die 20-fachen Payback-Punkte zu kassieren. Dies wiederum entspricht einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Apple Geschenkkarte kaufen + 20-fach Payback-Punkte bei Penny kassieren

In den letzten Jahren sind Rabatt-Aktionen auf iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten deutlich seltener und deutlich unattraktiver geworden. Umso erfreulicher ist es, dass sich aktuell indirekt ein paar Euros waren lassen.

Möchtet ihr euch zu Ostern selbst beschenken oder sucht ihr noch dass passende Geschenk für jemand anderes, so könntet ihr bei Penny an der richtigen Adresse sein. Ab sofort und nur bis zum kommenden Sonntag (31. März 2024) erhaltet ihr bei Penny die 20-fachen Payback-Punkte bei Kauf von Apple Geschenkkarten. Dabei nehmen die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Karte an der Aktion teil. Ihr müsst in jedem Fall euren Payback Papier oder eCoupon nutzen.

Was hat es mit den Payback-Punkten auf sich?

Wieviel sind die 20-fachen Payback-Punkte wert? Kurz und knapp erklärt: Für 2 Euro Umsatz erhält ihr 1 Payback-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und entspricht 50 Payback-Punkten. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte.

Die Apple Geschenkkarten könnt ihr zum Kauf von Apps, Spielen, Services, aber auch für Apple Produkte einsetzen.

