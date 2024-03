Apple hat am Dienstag die WWDC 2024 angekündigt, die vom 10. bis 14. Juni stattfinden wird. Im Vorfeld der Veranstaltung hat das Unternehmen auch einen neuen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem Entwickler Videos zu den WWDC-Sessions finden können.

WWDC-Videos jetzt auf YouTube verfügbar

Bevor Apples neuer YouTube-Kanal im Juni mit neuen WWDC-Sessions bestückt wird, hat das Unternehmen bereits einige Highlights aus der 2023er-Ausgabe der Entwicklerkonferenz veröffentlicht. Damit erhalten wir schon jetzt einen guten Eindruck von der Art der Inhalte, die wir während der WWDC 2024 Saison erwarten können. Zudem wird das Unternehmen in Zukunft weitere Videos rund um die Software-Entwicklung im Apple-Ökosystem anbieten.

Natürlich werden die Sessions auch weiterhin auf der Apple Developer Webseite und der zugehörigen App verfügbar sein – YouTube bietet jedoch eine gute Alternative und spricht bei der Gelegenheit auch ein neues Publikum an. Erwarten können wir unter anderem Videos zu iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2. Darüber hinaus zeigt Apple auf seiner Entwicklerkonferenz auch regelmäßig neue Software-Technologien, die auch einen Ausblick auf zukünftige Hardware-Features geben.

Ein Highlight wird dieses Jahr der Einsatz der künstlichen Intelligenz (KI) in Apples Betriebssystemen sein. Bereits im Oktober gab es Gerüchte, die besagten, dass die Veröffentlichung von iOS 18 stark auf KI ausgerichtet sein wird. Dazu gehören offenbar die Entwicklung eines internen Chatbots mit dem Namen „Apple GPT“. Man geht davon aus, dass Apple KI in seine verschiedenen Dienste einbauen wird, wie z. B. die Unterstützung der Nutzer beim Schreiben in Pages oder beim Erstellen von Folien in Keynote. Auch Siri wird durch diese Arbeit gestärkt, einschließlich Verbesserungen bei der Art und Weise, wie Siri Fragen beantwortet und wie iMessage Sätze automatisch vervollständigt.

Es gibt auch Gerüchte, dass Apple in seinen zukünftigen Betriebssystemen mehr als nur seine eigenen KI-Funktionen anbieten könnte. Verschiedene Branchenexperten gehen davon aus, dass Apple Gespräche mit mehreren Unternehmen im Bereich der KI geführt hat, um möglicherweise Zugang zu KI-Apps in einem erweiterten KI-App-Store anzubieten. Zuletzt hieß es, dass Apple Gespräche mit Google, OpenAI und Baidu zur Realisierung einiger KI-Funktionen führt.

