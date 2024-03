Die deutschen Mobilfunkanbieter „trommeln“ ganz gerne und informieren in regelmäßigen Abständen über den Ausbau ihrer Mobilfunknetze. Die jüngste Wasserstandsmeldung kommt von o2 Telefónica. So spricht das Münchner Unternehmen davon, dass das Mobilfunknetz im ersten Quartal um rund 400 zusätzliche Mobilfunkstandorte angewachsen ist.

o2 informiert über Mobilfunkausbau

o2 hat bekannt gegeben, dass das Mmobilfunknetz des Unternehmen im ersten Quartal 2024 um rund 400 zusätzliche Mobilfunkstandorte angewachsen. Alles in allem blickt o2 mittlerweile auf 28.000 Standorte sorgen, dass mehr als 43 Millionen Kunden im Netz von O2 Telefónica surfen und telefonieren können

Neben den 400 neu erschlossenen Versorgungsgebieten hat o2 Telefónica an zahlreichen weiteren Standorten die Kapazitäten erhöht und das 5G-Netz ausgebaut, sowohl In Städten, auf dem Land und entlang von Verkehrswegen. Allein in den vergangenen drei Monaten hat o2 Telefónica rund 2000 Ausbaumaßnahmen für ein besseres und schnelleres O2 Mobilfunknetz umgesetzt. Aktuell erreicht der Telekommunikationsanbieter mit 5G bereits 95 Prozent der Bevölkerung.

Die Zusammenfassung lautet: Mehr 5G, Netzverdichtung mit 4G, weniger Funklöcher

