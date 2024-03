Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Neben mehreren neuen Folgen, die zu bestehenden Originals ins Rennen geschickt wurden, stehen mit der Doku-Serie „Steve (Martin) – ein Porträt in zwei Teilen“ und „Fraggle Rock: Back to the Rock – Staffel 2“ zwei komplett neue Inhalte auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

„Steve (Martin) – ein Porträt in zwei Teilen“

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Apple TV+ eine „Steve-Martin-Doku“ bestellt hatte. Diese feiert am heutigen Tag ihre Premiere auf der Video-Streaming-Plattform.

Steve Martin ist eine der beliebtesten und rätselhaftesten Figuren der Unterhaltungsbranche. “STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” taucht aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln in die außergewöhnliche Geschichte von Steve Martin ein, mit Begleitdokumentationen, die nie zuvor gesehenes Filmmaterial und rohe Einblicke in Martins persönliche und berufliche Prüfungen und Erfolge bieten. „Then“ schildert Martins frühe Kämpfe und seinen kometenhaften Aufstieg, um das Stand-up zu revolutionieren, bevor er mit 35 Jahren aufhörte. „Now“ konzentriert sich auf die Gegenwart, mit Martin in den goldenen Jahren seiner Karriere, und zeichnet den Wandel nach, der in seiner Kunst und seinem Privatleben zum Glück führte.

Um euch auf die Doku einzustimmen, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Fraggle Rock: Back to the Rock – Staffel 2“

Die Fraggles sind zurück. Nach der erfolgreichen ersten Staffel, startet nun die zweite Staffel zu „Fraggle Rock: Back to the Rock“.

Jim Hensons lebenslustige und musikalische Fraggles – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley und Uncle Traveling Matt – treten neben den neuen Fraggles und Doozers auf, die von besonderen Gaststars gesprochen werden, darunter Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose, Emmy-Preisträger Brett Goldsteinm, Emmy Award Gewinnerin Catherine O’Hara, der Tony- und Grammy-Award-Gewinner und Emmy-Award-Nominierte Daveed Diggs, der Grammy-Nominierte Adam Lambert und die K-Pop-Gruppe aespa.

In Staffel 2 werden die Fraggles, Doozers und Gorgs gezwungen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und ihre gegenseitige Abhängigkeit zu feiern, während sie gemeinsam mit Hoffnung, Albernheit und brandneuen Liedern Herausforderungen meistern und dabei ihre Sorgen wegtanzen.

Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.

