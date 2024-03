Apple hat seinen ersten Sportfilm im Immersive Video Format für Apple Vision Pro Nutzer vorgestellt. Der Film zeigt die Playoffs der Major League Soccer 2023 und ist kostenlos in der TV-App verfügbar. Zuschauer erwartet laut Apple ein fesselndes 180-Grad-3D-Videoerlebnis mit 3D-Audio.

MLS Playoffs 2023 in 3D

Immersive Video ist eine Technologie, die es ermöglicht, Videoinhalte in einem immersiven Format zu erleben, was bedeutet, dass der Zuschauer das Gefühl hat, mitten im Geschehen zu sein. Diese Art von Video nutzt in der Regel 180- oder 360-Grad-Aufnahmen, um einen räumlichen Effekt zu erzeugen, der es dem Betrachter ermöglicht, sich in der virtuellen Umgebung umzusehen.

Mitte Januar kündigte Apple verschiedene exklusive Immersive Videos für die Vision Pro an. Anwender in den USA, die in der Apple TV-App nach 3D-Videos für Vision Pro Ausschau halten, werden bereits fündig. So sind dort unter anderem Alicia Keys Rehearsal Room, Prehistoric Planet Immersive, Adventure und Wild Life gelistet. Nun erweitert Apple das Angebot mit einem Sportfilm und bewirbt bei der Gelegenheit das Angebot des MLS Season Pass.

Der neu veröffentlichte Major League Soccer Sportfilm beleuchtet die intensiven Spiele zwischen Columbus Crew und LAFC, dem Titelverteidiger des Pokals. Der Film, der von den MLS Season Pass Moderatoren Taylor Twellman und Jake Zivin kommentiert wird, soll ein unvergleichliches Seherlebnis bieten. Der Neuzugang bereichert die Sammlung von Immersive Video Inhalten in der Apple TV App und gesellt sich zu anderen Genres wie Abenteuer- und Naturdokumentationen. Damit stehen Apple Vision Pro Kunden nun fünf Immersive Video Inhalte zur Verfügung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren