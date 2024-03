Im Februar dieses Jahres hat Apple die sogenannten „Apple Swift Student Challenge 2024“ gestartet. Studenten waren angehalten, inspirierende, fantastische Apps zu schaffen, die das Leben in ihren Gemeinden – und darüber hinaus – verbessern können. Nun hat Apple die Gewinner bekannt gegeben.

Als Apple vor wenigen Tagen die Worldwide Developers Conference ankündigte, gab der Hersteller aus Cupertino zu verstehen, dass das Unternehmen am 28. März die Gewinner der Swift Student Challenge bekannt geben wird. Diesem Versprechen ist Appel nachgekommen.

Esther Hare, Apple Senior Director of Developer Marketing, gratulierte den Gewinnern in einem Beitrag auf X. „Wir sind so begeistert vom Engagement und der Begeisterung aller Studenten, die mutig genug waren, ihre Arbeit einzureichen.Herzlichen Glückwunsch an alle 350 Gewinner und an unsere erste Gruppe von 50 Distinguished Winners“.

Die 350 Gewinner erhalten ein offizielles Apple-Zertifikat und ein einjähriges Abonnement für das Apple Developer Program, einen Gutschein für die Teilnahme an einer Apple Developer Program-Zertifizierungsprüfung und AirPods Max. Darüberhinaus sind die Gewinner berechtigt, sich für die Teilnahme bei der WWDC 2024 vor Ort im Apple Park zu bewerben.

Fünfzig „Distinguished Winners“, die für herausragende Einreichungen ausgezeichnet werden, werden für drei Tage nach Cupertino eingeladen.

I’ve been selected as a Distinguished Winner for the Swift Student Challenge! I’m happy to receive such an award and thankful for the people making this opportunity🙇‍♂️

I plan to continue developing with enjoyment in the future!#WWDC24 #SwiftStudentChallenge pic.twitter.com/3wXVvM5uqb

— ハリー (@harii_226) March 29, 2024