Die Ereignisse wiederholen sich Jahr für Jahr und so tauchen im Frühjahr für gewöhnlich verstärkt Gerüchte zum kommende iPhone-Modell auf. Dies ist auch bei der iPhone 16 Familie der Fall. Das jüngste Gerücht besagt, dass Apple bei den kommenden iPhone 16 Pro Modellen ein verbessertes Verfahren zur Veredelung und Einfärbung von Titan verwendet.

iPhone 16 Pro könnte über neues, poliertes Titan-Finish verfügen

Leader „yeux1122“ (via Macrumors), der in den letzten Jahren das ein oder andere Apple-Gerücht ans Tageslicht gebracht hat, mit seinen Informationen allerdings nicht immer voll ins Schwarze getroffen hat, informiert im Naver-Blog, dass Apple bei der Veredelung und Einfärbung von Titan ein neues Verfahren einsetzen wird, so dass iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max polierter aussehen als ihre iPhone 15 Pro Pendants, die über eine gebürstete Oberfläche verfügen.

Der verbesserte Herstellungsprozess wird angeblich zu einem glänzenden Erscheinungsbild führen, das eher dem stark polierten Edelstahlmaterial ähnelt, das in früheren Pro-iPhones verwendet wurde. Allerdings ist die neue Titanoberfläche im Vergleich zu Edelstahl weniger anfällig für Kratzer.

Seit der Einführung des iPhone 15 Pro Modelle setzt Apple auf Titan anstatt Edelstahl als Rahmenmaterial. Die gebürstete Titan-Oberfläche reflektiert deutlich weniger und ist weniger anfällig für Fingerabdrücke und Kratzer. Gleichzeitig wird das Gewicht der Geräte um etwa 9 Prozent reduziert. Auch soll der Titanrahmen in Kombination mit der Aluminium-Unterkonstruktion für eine bessere Wärmeabfuhr sorgen.

Vor wenigen Tagen hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple bei den iPheon 16 Pro Modellen auf die neuen Farben Space Black“ und „Rosé“ setzen wird. Während „Rosé“ ein Goldton ist, könnte „Space Black“ die bisherigen schwarze Titan-Option ablösen.

