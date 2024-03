Zum Osterwochenende erwartet uns eine neue 99 Cent Leih-Aktion von Amazon Prime Video, bei der wieder einige aktuelle Hits und auch klassische Filmjuwelen günstig geliehen werden können. Mit dabei sind hochgelobte Filme wie „The Whale“, „Die Frau im Nebel“ und „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. Natürlich dürfen auch Actionfilme wie „Dogman“ oder „Jurassic World“ nicht fehlen. Für die ganze Familie bieten sich moderne Klassiker wie „Free Willy“ oder „Ab durch die Hecke“ für einen gemütlichen TV-Abend an.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist sehr groß und vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der reduzierten Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es gibt viele Klassiker wie Spaceballs, Gremlins und auch dieses Mal sind wieder einige Bud Spencer und Terence Hill Filme mit dabei. Aber auch neue Filme wie „Last Signal“ und „Muzzle – K-9 Narcotics Unit“ sind am Start. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

„Green Book – Eine besondere Freundschaft“ (IMDb 8,2 von 10)

„Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley geht 1962 auf eine Konzert-Tournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lip, ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Dennoch entwickelt sich eine enge Freundschaft.“

Arrival (IMDb 7,9)

„Arrival ist ein provokativer Science-Fiction-Thriller des gefeierten Regisseurs Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). Als mysteriöse Raumschiffe rund um den Globus landen, stellt Oberst Weber (Forest Whitaker) ein Elite-Team auf und bringt die erfahrene Linguistin Louise Banks (Amy Adams) und Ian Donnelly (Jeremy Renner) zusammen, um die Dinge zu untersuchen. Während die Menschheit an der Schwelle zu einem globalen Krieg steht, liefern Banks und ihr Team sich einen Wettlauf gegen die Zeit, um Antworten zu finden – und um dies zu tun, geht sie ein Risiko ein, das ihr Leben und womöglich sogar die gesamte Menschheit gefährden könnte.“

The Whale (IMDb 7,7)

„Oscar-Gewinner Brendan Fraser in der Rolle seines Lebens: Der Englischprofessor Charlie lebt nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen in einem kleinen Appartement am Stadtrand. Als plötzlich seine Tochter Ellie nach 8 Jahren bei ihm auftaucht, beginnt er wieder Kraft zu schöpfen und stellt sich seiner Vergangenheit. Großes Gefühlskino von Darren Aronofsky (Black Swan).“