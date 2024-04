Nachdem Apple am Mittwoch bereits mit „Reich! – Staffel 2“ eine neue Serie ins Rennen schickte, starten in dieser Woche mit „Sugar“ und „Girls State“ zwei weitere Originals auf der Apple Video-Streaming-Plattform.

„Sugar“ ist auf Apple TV+ gestartet

Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Drama-Serie Sugar“ Im Deutschen hört die Serie auf den Namen „John Sugar“) in Auftrag gegeben hat. Ab sofort steht diese auf der Video-Streaming-Plattform bereit.

Mit Collin Farrell als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten ist „Sugar“ eine zeitgenössische, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres in der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: der Privatdetektivgeschichte. Der für den Oscar nominierte Farrell spielt John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf den Fersen ist. Während Sugar herauszufinden versucht, was mit Olivia passiert ist, wird er auch Siegels Familiengeheimnisse ans Licht bringen. Einige sind erst vor kurzem, andere schon lange begraben.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.

Apple TV+: „Girls State“ ist da

Nach dem Erfolg des Films „Boys State“ befasst sich „Girls State“ mit dem Leben von Mädchen im Teenageralter, die an einer simulierten Regierung teilnehmen.

Der Dokumentarfilm kommt zu einer Zeit, in der sich die Debatten über politische Polarisierung, Rassenfragen und die Gleichstellung der Geschlechter in den Vereinigten Staaten verschärfen. Die Filmemacher Jesse Moss und Amanda McBaine ließen sich von den jungen Frauen inspirieren, denen sie im „Girls State“ in Missouri begegneten, und betonen die Verbindung des Films zu seinem Vorgänger, „Boys State“, der jedoch eine andere Perspektive bietet. Das Ziel ist es nun, die komplexe Reise, die Frauen in der politischen Arena unternehmen, darzustellen und dabei die Mischung aus jugendlicher Unsicherheit, Humor und der Suche nach Freundschaft zu betonen.

Auch zur „Girls State“ könnt ihr euch mit dem eingebunden Trailer einen ersten Einblick verschaffen.

