Bei Amazon sind wir auf ein spannendes Angebot gestoßen. Die Meross Smart Home Steckdose könnt ihr euch aktuell im 4er Bundle zum Gesamtpreis von nur 43,94 Euro sichern. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 10,99 Euro pro Steckdose. Neben Apple HomeKit ist die Steckdose auch mit Amazon Alexa und Google Home kompatible.

HomeKit-Steckdose nur je 10,99 Euro

Meross hat ein ziemlich spannendes Angebot aufgelegt, bei dem ihr euch zum kleinen Preis mit Smart Home Steckdosen eindecken könnt. Das 4er Pack der Meross WLAN Steckdose kostet gerade einmal 43,94 Euro. Bei diesem Preis kann man nicht wirtlich etwas falsch machen, zumal die Steckdose bei über 3.600 Bewertungen 4,3 von 5 Sternen auf Amazon für sich verbuchen kann.

Die WiFi Steckdose funktioniert mit Apple Home, Amazon Alexa und Google Home. Ihr könnt die Steckdose per App oder per Sprachassistent bedienen. Natürlich könnt ihr diese auch in Automationen, Szenen, Zeitplänen und Regeln einbinden.

Dank integrierter Strommmessfunktion könnt ihr den Stromverbrauch eines angeschlossenen Gerätes messen. Darüber hinaus kann die Steckdose auch die Stromerzeugung messen, was sich zur Überwachung von Balkonkraftwerk eignet.

Die Anbindung an euren Router erfolgt per WLAN 82,4GHz). 16A / 3840W können mit der Meross Smart Home Steckdose geschaltet werden. Das 4er Bundle kostet 43,94 Euro, was einem Einzelpreis von je 10,99 Euro pro Steckdose entspricht.

Angebot Meross WLAN Steckdose mit Strommessung, 16A Smart Home Steckdose, Alexa Steckdose 4er Pack... ⚡【Sprachsteuerung】 Die WiFi Steckdose funktioniert mit Apple Home, Alexa und Google Home,...

⚡【Strommessung】Mit dieser Alexa Steckdose kann der Stromverbrauch gemessen werden. Mit der...

