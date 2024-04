Apple hat heute das nächste Special Event für den 07. Mai 2024 angekündigt. Dabei gibt das Logo des Events einen guten Hinweis auf die Stars des Abends. Auf der Einladung ist ein Apple Pencil zu erkennen, was die Bühne für das neue iPad Pro und iPad Air vorbereitet. Der Apple Pencil könnte hierbei eine besondere Rolle spielen. Zudem zeigt Apple auf seiner Webseite weitere Varianten des Logos.

Neue iPads und Zubehör kündigen sich an

Apple wirbt mit sechs künstlerischen Logos für sein bevorstehendes „Lass dich frei“-Event und lässt dabei die Ankündigung eines neuen Apple Pencil erwarten. Die sechs verschiedenen Logos werden beim Aktualisieren der Apple-Homepage nach dem Zufallsprinzip durchlaufen. Im Jahr 2018 bewarb Apple sein „Es gibt noch mehr zu entdecken“-Event, bei dem das grundlegend neu gestaltete iPad Pro und die zweite Generation des Apple Pencil vorgestellt wurden, mit mehr als 350 individuellen Apple-Logos.

Die neuen Logos spielen wahrscheinlich auf die Illustrations- und Grafikdesign-Fähigkeiten der neuen iPads und des Apple Pencil an, die auf dem Event eine umfangreiche Hardware-Aktualisierung erhalten sollen. Die Hauptgrafik, mit der für das Event geworben wird, zeigt den Apple Pencil. Passend hierzu deutete Apple-CEO Tim Cook heute in einem neuen Beitrag auf X die Bedeutung des Zubehörs für das Event an:

Apple Pencil mit Farberkennung?

Genau betrachtet könnte das Logo bereits einen Hinweis auf eine neue Funktion des Apple Pencil geben. So berichteten wir bereits im Januar 2023 über die Möglichkeit, dass ein zukünftiger Apple Pencil Farben aus der realen Welt oder die Textur einer Oberfläche für die Verwendung in digitaler Kunst nutzen könnte. So hatte Apple ein Patent bewilligt bekommen, in der ein „Elektronisches Gerät mit optischem Sensor zur Abtastung von Oberflächen“ behandelt wird.

Der Clou des beschriebenen Stiftes ist ein eingebauter Sensor mit mehreren Fotodetektoren. Der Sensor ist in der Lage, Licht für verschiedene Farbkanäle zu messen, sodass er eine Farbe von einem Objekt oder die Textur einer Oberfläche aus der realen Welt erfassen kann. Der neue Apple Pencil würde diese Messungen dann drahtlos an ein Begleitgerät, wie z. B. ein iPad, senden.

In der Praxis würden Nutzer einfach den Apple Pencil in der Nähe eines Objekts halten. Mit einem Druck auf den Stift könnte dann der Sensor die Farbe erfassen. Ohne weiteres Zutun des Anwenders sendet das System anschließend die Farbinformation an eine App auf dem iPad. Von hier ab kann der Nutzer die Farbe verwenden und für den späteren Gebrauch speichern. So kann der Künstler nicht nur schnell eine neue Farbe für sein aktuelles Werk einbringen, sondern sich auch eine Bibliothek von originalgetreuen Farben von Gras, Pflanzen oder sogar vorhandener Kunst und vielem mehr anlegen.

Natürlich handelt es sich hier noch um eine Annahme, doch das Logo bietet genügend Spielraum für Spekulationen, und einen „einfachen“ neuen Apple Pencil würde Apple wahrscheinlich nicht in den Mittelpunkt der Einladung stellen. Spätestens am 7. Mai wissen wir mehr, wenn Apple voraussichtlich das erste OLED iPad Pro sowie neue iPad Air Modelle vorstellen wird, zu denen auch eine 12,9 Zoll Variante gehören soll.

