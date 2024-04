Sonos hat vor wenigen Augenblicken eine großes Update für seine Sonos-App angekündigt. So spricht das Unternehmen von der bislang umfassendste Aktualisierung der App. Ein paar wenige Tage müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis das Update zur Verfügung steht. Die neu designte App wird von allen S2 Produkten unterstützt und ab dem 7. Mai 2024 weltweit per Software-Update für die mobile S2 App sowie als brandneue Web App verfügbar sein.

Sonos-App: großes Update kommt

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, dass Sonos zeitnah ein großes Update für seine App ankündigen wird. Spätestens nachdem die ersten Screenshots aufgetaucht waren, war es nur noch eine Frage der Zeit. Soeben haben die Entwickler die Katze aus dem Sack gelassen und das Update angekündigt. In der Kurzbeschreibung heißt es, dass Sonos eine komplett neu designte Sonos-App präsentiert, die alle Dienste, Inhalte und die gesamte Systemsteuerung auf einem individuell anpassbaren Startbildschirm vereint. Hinter dem Update steckt allerdings noch mehr.

Ihr habt durch die neue App die Möglichkeit, eure Lieblings-Playlists, -Radiosender, -Alben und anderen Inhalte von über 100 Diensten auf einem individuell anpassbaren Startbildschirm zu organisieren. Der neue Startbildschirm bietet einen schnelleren Zugriff auf die gesamte Steuerung des Sonos Systems. Ihr müsst nun lediglich nach oben wischen und nicht länger zwischen Reitern wechseln. Das Ziel von Sonos ist es, euch eine bessere Sound Experience bieten. Deshalb wurde die App auf einer modernen Software-Plattform neu designt, um das Erlebnis einfacher, schneller und besser zu machen und schnellere Innovationen zu ermöglichen.

Übersicht

Schneller (und ohne aufwendiges Navigieren in der App) in Musik eintauchen: Kein Wechseln zwischen Reitern mehr: Der neue Startbildschirm bietet Zugriff auf alle bevorzugten Inhalte und alle Steuerelemente. So ist es ganz einfach, kürzlich abgespielte Inhalte erneut wiederzugeben, Bibliotheken und Empfehlungen der bevorzugten Dienste zu durchstöbern und das eigene Zuhause mit großartigem Sound zu erfüllen.

Perfekt anpassen und kuratieren: Der Startbildschirm lässt sich für ein einzigartiges Erlebnis individuell anpassen. Die bevorzugten Inhalte und Dienste können an den Startbildschirm angeheftet und anschließend nach Belieben verschoben, bearbeitet oder neu angeordnet werden.

Alle Streaming-Bibliotheken durchsuchen: Über die leicht zu bedienende Suchleiste auf der rechten Seite des Startbildschirms kann ganz leicht nach Künstlern, Podcasts oder Hörbüchern beliebter Streaming Apps gesucht werden.

Optimierte Systemsteuerung: Durch einfaches Swipen auf dem Startbildschirm von unten nach oben erhalten Kunden maximale Kontrolle über das gesamte System. Außerdem wird ihnen angezeigt, welche Inhalte auf jedem Produkt abgespielt werden, sie können schnell und mühelos Speaker zu einer Gruppe zusammenfügen und immer perfekt die Lautstärke anpassen – ganz gleich, wo in der App sie sich gerade befinden.

Sonos-Nutzer? Dann markiert euch den 07. Mai 2024 rot im Kalender. An diesem Stichtag wird das große Update der Sonos-App bereitgestellt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren