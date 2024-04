Einen Apple AirTag kann man für unterschiedliche Szenarien einsetzen. In erster Linie fallen uns dabei ein Schlüsselbund, ein Rücksack, ein Fahrrad, in der Geldbörse oder was auch immer ein. Der Kreativität sind hier sicherlich keine Grenzen gesetzt. Viele Nutzer verwenden einen AirTag auch im Wohnmobil, Wohnwagen oder Pkw. Nun hat ein AirTag dazu beigetragen, dass ein gestohlener BMW aufgefunden werden konnte.

Gestohlener Pkw Dank AirTag wiedergefunden

In den letzten Jahren haben wir bereits mehrfach gelesen, dass ein Apple AirTag dafür mitverantwortlich war, dass ein gestohlener PKW aufgefunden werden könnte. Nun gibt es das nächste Beispiel dafür.

Philip Obando berichtete gegenüber NBC News, dass er beim Verlassen seines Hauses festgestellt habe, dass sein BMW gestohlen wurde. Dank eines versteckten AirTags und anhand von Dashcam-Videos erhielt Obando eine ziemlich klare Vorstellung davon, wann das Auto gestohlen wurde, wer es gestohlen hat und was der Dieb damit gemacht hat.

Zunächst einmal öffnete Obando die „Wo ist?“-App auf seinem iPhone, nachdem er feststellte, dass der Pkw gestohlen wurde. Schnell wurde der Standort des Fahrzeugs auf einer Karte angezeigt. Obando machte sich auf den Weg und stellte den Täter selbst zur Rede. Ob dies die richtige Vorgehensweise ist, sei mal dahingestellt. Vermutlich wäre es besser gewesen, die zuständige Polizei einzuschalten.

Dank des Dashcam-Videos sah er, dass der Dieb die Nummernschilder getauscht hat und anschließend durch eine Autowaschanlage gefahren ist. Augenscheinlich plante er auch, ein weiteres Auto zu stehlen. Die Tatsache, dass der Täter sein Portemonnaie im Auto vergessen hatte, erleichterte die Beweisführung.

