Berichten zufolge plant Apple die Einführung eines neuen, dünneren Platinen-Materials für die Apple Watch Series X. Hierbei soll harzbeschichtetes Kupfer (RCC) zum Einsatz kommen – ein Material, das mehrere Vorteile verspricht, darunter ein leichteres und dünneres Design im Vergleich zu herkömmlichen Platinen-Materialien.

Dünneres Logic Board für die Apple Watch X

Harzbeschichtetes Kupfer ist genau das, wonach es sich anhört – eine dünne Kupferfolie, die mit Harz beschichtet ist. Es ersetzt das typischerweise grüne, graue oder schwarze, nicht leitende Bonding-Material auf Motherboards. Im Oktober 2023 sagte der Analyst Ming-Chi Kuo voraus, dass Apple ab dem Jahr 2025 RCC für das iPhone verwenden wird, da es dünn und leicht sei und Vorteile bei der Herstellung biete.

Wie DigiTimes bestätigt, gibt es jetzt die ersten Hinweise aus Apples Lieferkette, die den RCC-Einsatz für die Apple Watch voraussagen. Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei tatsächlich um die 2024er-Modelle handelt, aber es würde zu dem großen Redesign der Apple Watch X passen.

Die Umstellung auf ein dünneres Logic Board mit RCC bedeutet wahrscheinlich nicht, dass das Gehäuse der Apple Watch insgesamt schlanker wird. Stattdessen wird dadurch mehr Platz für andere Komponenten im Gehäuse der Apple Watch entstehen. Möglicherweise der Platz, den Apple für den erwarteten Blutdrucksensor benötigt.

Wir gehen davon aus, dass die Blutdruckmessung per Apple Watch im Hintergrund läuft (ähnlich wie bei der Messung der Körpertemperatur). Apple dürfte im ersten Ansatz keine spezielle App anbieten, mit der ihr auf Knopfdruck euren Blutdruck messen könnt. Vielmehr wird die Apple Watch X im Hintergrund – und gestützt durch verschiedene Algorithmen – euren Blutdruck messen und Trends für zu hohen oder zu niedrigen erkennen. Eine künftige Version des Systems könnte auch in der Lage sein, exakte Zahlen zu liefern, aber das ist noch in weiter Ferne.

