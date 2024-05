Ende letzten Monats kündigte Anker die neue SOLIX Solarbank 2-Serie an. Dabei handelt es sich um die zweite Generation der smarten Solar- und Speicherlösungen für Balkonkraftwerke von Anker SOLIX. Ab sofort lassen sich Solarbank 2 Pro und Plus über die Anker-Webseite sowie über Amazon bestellen. Die Preise sind in jedem Fall attraktiv und wir hätten diese höher erwartet. Mit der Solarbank 2 erscheint eine dritte Variante im Juni.

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Plus lassen sich ab sofort bestellen

Als Anker die Solarbank 2-Serie Ende April ankündigte sind wird bereits auf die sinnvollen Verbesserungen im Vergleich zur ersten Generation eingegangen. So bietet die Solarbank 2 Pro beispielsweise vier MPP-Trackker (MPPT). So könnt ihr vier Solarmodule in allen Himmelsrichtungen parallel anschließen, um jederzeit das Maximum aus der Kraft der Sonne herauszuholen.

Mit den stapelbaren Zusatzbatterien könnt ihr bis zu 9,6 Kilowattstunden speichern. Der Wechselrichter ist die Solarbank 2 Pro integriert. Das alles ist in einem edlen und robusten Aluminium-Korpus verbaut, der dank IP65-Zertifizierung Wind und Wetter trotzt und selbst bei Extrembedingungen zwischen -20 und 55 Grad Celsius zuverlässig funktioniert. Mit dem optional erhältlichen Smart Meter verwandelt ihr Anker SOLIX in ein intelligentes, dynamisches System. Das nutzt stets den tatsächlichen Stromverbrauch der eigenen vier Wände und speichert den Rest in der SolarBank 2 Pro.

Bis dato hatte sich Anker zu den Preisen von Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Anker SOLIX Solarbank 2 Plus ausgeschwiegen. Dies ändert sich am heutigen Tag und gleichzeitig schaltet Anker die Möglichkeit frei, dass ihr Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und SOLIX Solarbank 2 Plus vorbestellen könnt.

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Solarbank 2 Plus: Alle Informationen zu Preisen und Bundles

Ihr wählt aus einer Vielzahl an Bundles, für die ihr bis zum 10. Juni 2024 bis zu 22 Prozent Rabatt und einen kostenlosen Anker SOLIX Smart Meter im Wert von 99 Euro erhaltet:

Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku, 1600Wh, LifePo4 Akkus, 6.000 Ladezyklen, Erweiterbar auf... ANPASSBARE KAPAZITÄT: Füge einfach bis zu fünf Erweiterungsakkus für mehr Power hinzu. Einfach...

GESCHÜTZT BEI ALLEN WITTERUNGEN: Dieser Erweiterungsakku ist für Temperaturen von -20°C bis 55°C...

