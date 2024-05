Apple hat Cynthia Bowman zur neuen „Vice President of Inclusion and Diversity“ ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Barbara Whye an, die seit 2021 für Apple tätig ist. Bowman bringt umfangreiche Erfahrungen aus ihrer 17-jährigen Tätigkeit bei der Bank of America mit sowie aus ihrer Arbeit bei Accenture und AT&T mit.

Personalwechsel bei Apple

Die Einstellung von Bowman wurde von einem Apple-Sprecher gegenüber Bloomberg bestätigt. „Wir freuen uns, dass Cynthia Bowman Apples nächste «Vice President of Inclusion and Diversity» sein wird“, so das Unternehmen. „Cynthia ist eine versierte Führungspersönlichkeit auf ihrem Gebiet und engagiert sich sehr für die Arbeit, die wir leisten, um Inklusion und Diversität bei Apple voranzutreiben.“ Bowman ist direkt dem Chief People Officer Carol Surface unterstellt und wird mit verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten, um Diversitätsinitiativen im gesamten Unternehmen zu unterstützen und zu fördern.

Cynthia Bowmans Karriere umfasst prominente Positionen in großen Unternehmen, vor allem ihre 17-jährige Tätigkeit bei der Bank of America. Ihre Erfahrung in der Leitung von Diversitätsprojekten in solch renommierten Unternehmen, ist eine gute Voraussetzung für ihre neue Rolle bei Apple. Barbara Whye, die scheidende Vizepräsidentin, wird Bowman in der Übergangsphase unterstützen, um eine reibungslose Übergabe der Verantwortlichkeiten zu gewährleisten.

Apples Engagement für Diversität

Apple ist ein Vorreiter bei der Umsetzung einer starken Sozialpolitik, die auf die Förderung der Diversität ausgelegt ist. Das Unternehmen hat über 200 Millionen US-Dollar in seine Initiative für soziale Gleichheit und Gerechtigkeit investiert. Die Bemühungen sind Teil der umfassenderen Strategie von Apple zur Verbesserung der Diversität innerhalb seiner Belegschaft.

Von 2014 bis 2022 stieg der Anteil schwarzer Mitarbeiter bei Apple in den USA von 7 % auf etwa 9 %. Der Anteil der asiatischen Mitarbeiter verdoppelte sich auf 30 %, und der Anteil der lateinamerikanischen Mitarbeiter stieg von 11 % auf 15 %. Trotz dieser Fortschritte gibt es noch viel zu tun, und es wird erwartet, dass Bowmans Leitung weitere Fortschritte in diesen Bereichen vorantreibt.

