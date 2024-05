Das Angebot auf Apple TV+ wächst weiter an. Der Video-Streaming-Dienst hat bestätigt, dass man die Drama-Serie „Drops of God“ in die zweite Staffel schicken wird. Ein Termin für die Premiere wurde allerdings noch nicht genannt.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „Drops of God“ an

Etwas über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die erste Staffel zu „Drops of God“ auf Apple TV+ angelaufen ist. Ehrlicherweise haben wir es bis heute nicht geschafft (bzw. andere Prioritäten gesetzt), um in die Serie hineinzuschnuppern. Von daher können wir uns kein wirkliches Urteil erlauben. Diejenigen, die die erste Staffel gefallen hat, können sich nun auf die Fortsetzung freuen.

Apple TV+ hat bekannt gegeben dass der Video-Streaming-Dienst die zweite Staffel des erfolgreichen mehrsprachigen französisch-japanischen Dramas „Drops of God“ von Legendary Entertainment erworben hat. Die Serie ist eine Produktion von Legendary Entertainment und wird von Les Productions Dynamic in Zusammenarbeit mit 22H22 und Adline Entertainment produziert. „Drops of God“ ist eine Adaption der gleichnamigen japanischen Manga-Bestsellerserie der New York Times, die von dem preisgekrönten Tadashi Agi erstellt und geschrieben, von Shu Okimoto illustriert und von Kodansha Ltd. veröffentlicht wurde.

In der Serie spielt Fleur Geffrier („Das Boot“, „Elle“) als Camille Léger und Tomohisa Yamashita („The Head“, „Tokyo Vice“, „Alice in Borderland“) als Issei Tomine.

In der zweiten Staffel von „Drops of God“ stehen Camille (Geffrier) und Issei (Yamashita) erneut vor einer nahezu unmöglichen Herausforderung: Sie müssen den Ursprung des wunderbarsten Weins der Welt aufdecken, ein Geheimnis, das selbst Alexandre Léger nicht lüften konnte. Durch eine Reihe von Prüfungen führt sie ihre Suche in entlegene Winkel der Welt, zwingt sie dazu, sich ihren inneren Dämonen zu stellen und sie für immer zu verändern.

Die komplette erste Staffel steht über Apple TV+ auf Abruf bereit. Um euch diese etwas näher zu bringen, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

