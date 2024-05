Die Tage werden länger und länger, die Sonne zeigt sich deutlich häufiger als es noch vor ein paar Wochen der Fall war. Darüberhinaus ist kürzlich das Solarpaket I in Kraft getreten. Dieses erhöht die Einspeiseleistung von Balkonkraftwerken von 600W auf 800W und erleichtert gleichzeitig die Anmeldung entsprechender Geräte. Um den Einstieg in die „Solar-Welt“ zu angenehm wie möglich zu gestalten oder die eigene Anlage zu erweitern, bietet EcoFlow derzeit einen Flash-Sale mit bis zu 900 Euro Rabatt an.

Mit anderen Worten: Es ist der ideale Zeitraum, sich mit Balkonkraftwerken und grünem Strom auseinander zusetzen. EcoFlow möchte euch dabei unter die Arme greifen und startet den sogenannten Flash-Sale, bei dem ihr bis zu 900 Euro Rabatt auf Balkonkraftwerke Powerstationen, Solarpanele und mehr erhaltet. Ganz uneigennützig geht EcoFlow diesen Schritt sicherlich nicht. Natürlich sollen auch die eigenen Umsätze angekurbelt werden.

EcoFlow startet Flash-Sale

Ab sofort und nur bis zum 27. Mai erhaltet ihr bei EcoFlow bis zu 900 Euro Rabatt auf verschiedene Produkte. Dabei stehen insbesondere der PowerStream-Wechselrichter (das kostenlose 800W-Update erschein am 05. Juni 2024), Powerstationen, Solarpanele und smarte Geräte im Fokus.

>> Hier geht es direkt zum EcoFlow Flash Sale <<

Wir blicken exemplarisch auf verschiedene EcoFlow-Produkte, die im Rahmen des Flash-Sale besonders profitieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren