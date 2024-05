Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Serie „Presumed Innocent“ in Auftrag gegeben hat. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Nachdem wir euch kürzlich auf den offiziellen Teaser aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit dem offiziellen Trailer weiter. Viel trennt uns damit nicht mehr vom offiziellen Start der Serie am 12. Juni 2024.

Apple TV+ veröffentliche Trailer zu „Presumed Innocent“

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „Presumed Innocent“ (Deutscher Titel: „Aus Mangel an Beweisen“) veröffentlicht. „Aus Mangel an Beweisen“ ist eine neue achtteilige Miniserie von David E. Kelley und Executive Producer J. J. Abrams. Jake Gyllenhaal spielt die Hauptrolle und agiert als Executive Producer.

Nach dem gleichnamigen „The New York Times“-Bestseller von Scott Turow erzählt die fesselnde Serie von einem grausamen Mord, der die Staatsanwaltschaft von Chicago erschüttert. Denn der stellvertretende Chefankläger gerät selbst unter Verdacht. Eine Serie über Obsession, Sex, Politik sowie über Macht und Grenzen der Liebe, die der Beschuldigte erfährt, als er im Zuge der Ereignisse um seine Ehe und Familie kämpft.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein paar wenige Woche müssen wir uns noch gedulden, bis die Serie auf Apple TV+ anläuft. Die weltweite Premiere findet am 12. Juni 2024 statt. Genau genommen, stehen an diesem Tag die ersten beiden Episoden bereit. Anschließend folgen bis zum 24. Juli immer mittwochs neue Episoden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren