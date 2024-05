Wie MacRumors berichtet, wird das Apple Arcade Spiel „What the Golf?“ für die Vision Pro mit einer Reihe neuer Inhalte aktualisiert. Das Spiel erhält 15 neue Bereiche mit mehr als 100 räumlichen Ebenen und 200 Herausforderungen.

Neue Level für „What the Golf?“

Apple will mit der Vision Pro die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, soziale Kontakte pflegen, sich unterhalten und natürlich auch spielen. Damit für genug Spielnachschub gesorgt ist, bietet Apple Arcade über 250 Spiele, die speziell für das Mixed-Reality-Headset konzipiert worden. Einer der Vorzeigetitel ist „What the Golf?“, eine physikbasierte Golfparodie, bei der die Spieler mit verschiedenen Objekten golfen und mit Minigolfplätzen interagieren können.

Das Spiel ist seit 2019 auf iOS, iPadOS und macOS verfügbar und wurde im Februar mit einer speziellen Version für die Vision Pro erweitert. Auf Apples Headset lässt sich mit einem Fingertipp der perfekte Schlag einstellen, wobei der Golfplatz dank Augmented Reality im ganzen Haus gespielt werden kann.

Für fleißige Golfer, die die Kurse bereits auswendig kennen, sorgt Apple jetzt für Nachschub. So verkündet das Unternehmen, dass Spieler „mehr Cowboys, Portale, Eier, Krebse, hinterhältige Pappkartons und mehr“ erleben werden – und das kann in „What the Golf?“ tatsächlich alles bedeuten.

Zu den weiteren Apple Arcade Titeln, die diese Woche aktualisiert werden, gehören „Ridiculous Fishing EX“, „Tamagotchi Adventure Kingdom“, „Solitaire Stories“ und „Fruit Ninja Classic“.

