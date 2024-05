In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Apple TV+ begleitende Videos auf YouTube, um Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen zu bewerben. Ab sofort stehen die deutschen Trailer zu „Fancy Dance“, „Aus Mangel an Beweisen“ und „Dark Matter – der Zeitenläufer“ bereit. Darüberhinaus hat Apple weitere Clips veröffentlicht.

Deutsche Trailer

„Fancy Dance“

Die Bindung zwischen einem indigenen Mädchen und ihrer Tante erweist sich als stärker denn je, als ein geliebter Mensch verschwindet. Lily Gladstone spielt die Hauptrolle in „Fancy Dance“, einem Film von Erica Tremblay. Verfügbar ab 28. Juni.

Nach dem Verschwinden ihrer Schwester müssen Jax (Lily Gladstone) und ihre Nichte Roki einander beistehen. Fest entschlossen, das, was von ihrer Familie noch übrig ist, zusammenzuhalten, trotzen Jax und Roki dem Gesetz und machen sich auf den Weg zum Grand Nation Powwow in Oklahoma City.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Aus Mangel an Beweisen“

Nichts ist, wie es scheint. Die Miniserie „Aus Mangel an Beweisen“ mit Jake Gyllenhaal startet am 12. Juni auf Apple TV+. „Aus Mangel an Beweisen“ ist eine neue achtteilige Miniserie von David E. Kelley und Executive Producer J. J. Abrams. Jake Gyllenhaal spielt die Hauptrolle und agiert als Executive Producer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach dem gleichnamigen „The New York Times“-Bestseller von Scott Turow erzählt die fesselnde Serie von einem grausamen Mord, der die Staatsanwaltschaft von Chicago erschüttert. Denn der stellvertretende Chefankläger gerät selbst unter Verdacht. Eine Serie über Obsession, Sex, Politik sowie über Macht und Grenzen der Liebe, die der Beschuldigte erfährt, als er im Zuge der Ereignisse um seine Ehe und Familie kämpft.

„Dark Matter – der Zeitenläufer“

Die Sci-Fi-Thrillerserie „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ basiert auf dem Bestseller des gefeierten Autors Blake Crouch. Die Serie besteht aus neun Folgen und ist besetzt unter anderem mit Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi und Oakes Fegley. „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ feiert am 8. Mai auf Apple TV+ mit den ersten beiden Folgen Weltpremiere. Anschließend erscheint bis zum 26. Juni jeden Mittwoch eine neue Folge.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gefeiert als einer der besten Science-Fiction-Romane des Jahrzehnts, erzählt „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ die Geschichte eines nicht eingeschlagenen Wegs. Die Serie folgt dem Physikprofessor und Familienmensch Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens versetzt wird. Die anfängliche Faszination wird schnell zum Albtraum, als er angesichts der unfassbaren Vielfalt möglicher Lebenswege versucht, in seine Wirklichkeit zurückzukehren. In diesem Labyrinth der Realitäten begibt er sich auf eine qualvolle Reise, um zu seiner wirklichen Familie zurückzukehren und sie vor dem entsetzlichsten und unüberwindlichsten Feind zu schützen, den man sich vorstellen kann: ihm selbst.

Weitere Clips

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren