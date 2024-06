Apple Music? Diese App hat Apple am gestrigen Tag im Rahmen seiner WWDC 2024 Keynote nicht wirklich thematisiert. Nichtsdestotrotz bietet iOS 18 zwei spannende Neuerungen. Zum einen gibt es eine neue Barrierefreiheit-Funktion namens „Music Haptics“ und zudem ist zukünftig kein Apple Music Abonnement mehr für SharePlay erforderlich.

Mehr Nutzer können SharePlay nutzen

Mit iOS 18 und den Updates zu SharePlay in Apple Music können noch mehr Nutzer die Kontrolle über die Wiedergabe von Musik auf HomePod, Apple TV oder jedem Bluetooth-fähigen Lautsprecher teilen, wodurch das gemeinsame Hören noch mehr Spaß macht und unterhaltsamer ist. Ihr müsst kein Apple Music-Abonnement mehr haben, um zur Wiedergabeliste beizutragen.

Music Haptics: größere Barrierefreiheit mit Apple Music

Music Haptics richtet sich in erster Linie an gehörlose oder schwerhörige Nutzer, kann allerdings auch für alle Nutzer ein spannendes Erlebnis bieten. Wenn Music Haptics aktiviert ist, spielt die Taptic Engine im iPhone Taps, Texturen und verfeinerte Vibrationen zur Musik ab. Music Haptics funktioniert bei Millionen von Songs im Apple Music-Katalog und wird als API für Entwickler verfügbar sein, um Musik in ihren Apps zugänglich zu machen.

