Während „Little America“ vor wenigen Tagen auf Apple TV+ gestartet ist, feiert „Visible: Out on Television“ im kommenden Monat seine exklusive Premiere bei Apple Videostreaming Dienst. Für beide Eigenproduktionen hat Apple neue Videos veröffentlicht.

Little America – Inside the Anthology Series

„Little America“, inspiriert von den wahren Geschichten im Epic Magazine, erzählt die lustigen, romantischen, emotionalen, inspirierenden und überraschenden Erlebnisse von Einwanderern in Amerika. Wie von Apple angekündigt, stehen zum Start der Serie direkt alle acht Episoden bereit.

Um euch einen kleinen Einblick in die Serie zu geben, hat Apple nun im hauseigenen YouTube-Kanal das Video „Little America – Inside the Anthology Series“ veröffentlicht. Das Kreativteam hinter Little America führt euch in die Serie ein.

Offizieller Trailer: „Visible: Out on Television“

Die fünfteilige Dokumentation untersucht die Bedeutung des Fernsehens als Träger des Kulturwandels und wie die LGBTQ-Bewegung die TV-Landschaft geformt hat. „Visible: Out on Television“ startet am 14. Februar auf Apple TV. Als kleinen Vorgeschmack gibt es nun den offiziellen Trailer.