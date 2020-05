Office 365 Home multilingual 6 Nutzer für nur 55,99 Euro kaufen. Auf die klassischen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Auf ein Angebot möchten wir euch noch einmal explizit aufmerksam machen. Unter anderem steht „Office 365 Home multilingual 6 Nutzer“ (Jetzt Microsoft 365 Familiy) im Fokus.

Preiskracher: Office 365 Home multilingual 6 Nutzer nur 55,99 Euro

Zum Start in die neue Woche erhaltet ihr Microsoft Office 365 Home multilingual (jetzt Microsoft 365) zum Preis von nur 55,99 Euro anstatt 99,00 Euro. Ihr spart somit satte 43,01 Euro bzw. 43 Prozent. Dabei handelt es sich nicht etwas um das Jahresabo für 1 Person sondern für 6 Personen.

Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf 1 PC oder Mac, 1 Tablet oder iPad und 1 Mobiltelefon installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Office 365 mit Word, Excel und Co. ist in jedem Fall ein Top-Produkt. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch zwei Lizenzen sichern und so die kommenden zwei Jahre abdecken. Die 55,99 Euro können sich in jedem Fall sehen lassen.