Die Tatsache, dass sich das iPhone 12 (Pro) in diesem Jahr verschiebt, wird gleichzeitig die Folge haben, dass sich auch die Apple Watch 6 um wenige Wochen verzögern wird. Nutzer, die auf die AW6 warten, können sich dann allerdings auf einen Sensor zur Blut-Sauerstoffmessung freuen. So geht es zumindest aus einem aktuellen Bericht hervor.

Digitimes: Apple Watch 6 kann Blutsauerstoff messen

Digitimes meldet sich kurz vor dem Wochenende zu Wort und berichtet, dass Apple der Apple Watch 6 einen Sensor zur Blut-Sauerstoffmessung verpassen wird. Es heißt

Apple Watch‌ 6 wird mit Biosensoren ausgestattet sein, die den Schlaf überwachen, den Blutsauerstoff erfassen und Pulsraten, Herzschläge und Vorhofflimmern messen können. Außerdem wird die AW6 einen MEMS-basierten Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop enthalten. Dies wird es dem neuen Modell ermöglichen, bei der Messgenauigkeit von tragbaren Geräten führend zu sein.

Der Branchendienst berichtet weiter, dass die „Apple Watch“ der nächsten Generation dank der engen Zusammenarbeit zwischen Apple und dem taiwanischen Unternehmen ASE Technology eine „reibungslose Entwicklung“ durchlaufen. hat.

In den letzten Monaten tauchten immer mal wieder Gerüchte auf, nach denen Apple mit der Apple Watch 6 eine Möglichkeit zur Messung von Blutsauerstoffwerten ermöglicht. Unter anderem gab es Hinweise in iOS 14 in Kombination mit watchOS 7. Blutsauerstoffwerte zwischen 95 Prozent und 100 Prozent gelten als gesund – Blutsauerstoffwerte unter 80 Prozent können zu einer Beeinträchtigung der Herz- und Gehirnfunktion führen. Das Risiko eines Atemstillstands oder eines Herzstillstands ist nach anhaltend niedriger Blutsauerstoffsättigung erhöht.

Weitere Verbesserungen der Apple Watch 6 dürften in einem leistungsstärkeren Prozessoren, einem verbesserten Schutz gegen Wasser und einer schnelleren drahtlosen Übertragung (Wifi und Mobilfunk) liegen. Auch ein Schlaftracker und eine Warnmöglichkeit vor Panik-Attacken soll integriert sein.