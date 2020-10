Im Juli dieses Jahres bestätigte Apple, dass isch das Unternehme die Werner Herzog Doku „Firewall“ für Apple TV+ gesichert hat. Ab sofort steht der offizielle Trailer bereit. Zudem hat Apple den Starttermin für den Film bekannt gegeben.

Offizieller Trailer zu „Fireball“ ist da

„Fireball“ widmet sich Sternschnuppen, Meteoriten und ähnlichen Ereignissen, die die menschliche Vorstellungskraft beflügeln. Es handelt sich um ein Apple Original, unter der Regie des renommierten Filmemachers Werner Herzog und Professor Clive Oppenheimer.

Herzog und Oppenheimer zeigen, „wie Sternschnuppen, Meteoriten und tiefe Einschläge die menschliche Vorstellungskraft auf andere Reiche und Welten sowie auf unsere Vergangenheit und unsere Zukunft fokussiert haben“.

Der 129 Sekunden lange offizieller Trailer zu „Fireball: Visitors From Darker Worlds“ gibt euch einen ersten Einblick, was uns mit dem Film erwartet. Dieser feiert am 13. November seine exklusive Premiere auf Apple TV+.