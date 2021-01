In regelmäßigen Abständen reduziert Amazon die eigene Hardware, so dass wir euch empfehlen, auf die nächste Rabatt-Aktion zu warten, um dann im Bedarfsfall zuzugreifen. Nun ist es wieder soweit und Amazon hat mehrere Echo-Geräte in den Fokus gestellt. Besonders interessant klingt der neue Echo Dot (4. Generation) für nur 34,99 Euro anstatt 59,99 Euro.

Amazon reduziert Echo und Alexa-Geräte

Es ist wieder soweit und Amazon dreht an der Preisschraube. Aktuell fokussiert sich der Online Händler auf seine Echo und Alexa-Geräte und reduziert diese im Preis. Wir haben euch exemplarisch die Highlights zusammengestellt:

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot Der neue Echo (4. Generation), Blaugrau + Philips Hue White LED-Lampe Dieses Bundle enthält Echo (4. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie benötigen,...

Neuer Look, neuer Sound – Echo bietet satten, detailgetreuen Klang, der sich automatisch an jeden...

Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben, Schwarz Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa

Tätigen Sie Sprach- oder Videoanrufe mit Freunden und Familienmitgliedern, die ein kompatibles...

Angebot Echo Show 8 | Durch Alexa in Verbindung bleiben, Anthrazit Stoff Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen...

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und...

Lumsing USB Ladegerät 5 USB Port 40W 8A Multiport Ladegeräte mit IDD Technologie (Intelligente... Neue Mode und neues Design. Mit Smart-Chip werden diese 5 Ports Ihr Ger? automatisch erkennen. Und...

Die hohe Ausgangsleistung von 60W erm?licht es Ihenn an sechs USB Ports zwei iPad Air und vier vier...