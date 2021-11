In gewohnter Manier blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Nachdem in der vergangenen Woche zahlreiche neue Inhalte starteten, geht es in dieser Woche etwas ruhiger zur Sache. Ab sofort steht eine neue Staffel zu „Snoopy im All“ bereit. Zudem startet „Der Therapeut von nebenan“ (englischer Titel: „The Spring Next Door“). Zum Guten Schluss stehen noch neue Episoden zu weiteren Serien bereit.

„Snoopy im All – Auf der Suche nach Leben“

Am heutigen Tag feiert die 2. Staffel zu „Snoopy im All“ mit allen 12 Folgen auf Apple TV+ ihre Premiere.. Nach der Erkundung des Mondes und dem Besuch der Internationalen Raumstation in der ersten Staffel sind Snoopy und die Gang bereit für ihr nächstes großes Abenteuer, eine epische Reise durch das Universum, um herauszufinden, ob es wirklich Leben außerhalb der Erde gibt.

In der Beschreibung heißt es

Begleiten Sie Snoopy auf einem epischen interstellaren Roadtrip, während unser unerschrockener Beagle eines der fesselndsten Geheimnisse der Menschheit anpackt: Gibt es Leben im Universum? Snoopy und seine Freunde erwecken die aufregendste aktuelle Forschung der NASA zum Leben, von der Suche nach Eisspuren und alten Fossilien auf dem Mars über das Bohren in Ozeane, die in entfernten Monden versteckt sind, bis hin zur Suche nach Exoplaneten weit jenseits unseres eigenen Sonnensystems. Natürlich beinhaltet die Reise von Snoopy und Woodstock wie jeder gute Roadtrip viele zusätzliche Abenteuer auf dem Weg sowie viel Unterstützung von Charlie Brown, Franklin, Marcie, Linus und dem Rest der Peanuts-Gang im Johnson Space Center. Lass das Abenteuer beginnen!

Zur Einstimmung gibt es den offiziellen Trailer.

Der Therapeut von nebenan

„Inspiriert von wahren Begebenheiten, beschreibt „The Shrink Next Door“ die bizarre Beziehung zwischen dem Star-Psychiater Dr. Isaac „Ike“ Herschkopf (gespielt von Rudd) und seinem langjährigen Patienten Martin „Marty“ Markowitz (gespielt von Ferrell). Im Laufe ihrer Beziehung fügt sich der allzu charmante Ike langsam in Martys Leben ein, zieht sogar in Martys Haus in den Hamptons ein und überredet Marty, ihn zum Präsidenten des Familienunternehmens zu machen. Die Serie erforscht, wie sich eine scheinbar normale Arzt-Patienten-Dynamik in eine ausbeuterische Beziehung voller Manipulation, Machtstreben und Dysfunktion vom Feinsten verwandelt. In der Serie spielen außerdem Kathryn Hahn als Phyllis, Martys jüngere Schwester, und Casey Wilson als Bonnie, die Frau von Dr. Herschkopf.“

Auch hier haben wir einen Trailer für euch.

Weitere neue Folgen…

Neben der neuen Staffel von „Snoopy im All“ Neustarts Apple auch neue Folgen zu weiteren Serien ins Rennen. So stehen neue Episoden zu The Morning Show, Foundation, Invasion , Swagger, Acapulco, Dr. Brain und Dickinson bereit.