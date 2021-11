Vor rund zwei Jahren ist Apple Arcade gestartet. Mittlerweile tummeln sich mehr als 200 Games auf dem Apple Spiele-Abo-Dienst. Im kommenden Montag wird Disney Melee Mania“ von Mighty Bear Games zu den bisherigen Spielen dazustoßen.

„Disney Melee Mania“: ab Dezember exklusiv auf Apple Arcade

Über 200 Spiele stehen mittlerweile auf Apple Arcade bereit. Zugegebenermaßen sprechen uns nicht alle Spieletitel an, ein paar echte Leckerbissen sind allerdings dabei. Sneaky Sasquatch, NBA 2K, Lego Star Wars: Castaway, Asphalt 8, Cut the Rope und viele weitere Spiele warten auf Abonnenten.

Apple hat heute angekündigt, dass „Disney Melee Mania“ von Mighty Bear Games zu den mehr als 200 Spielen des beliebten Spiele-Aboservices Apple Arcade hinzukommen wird. Ihr werdet euch in kampfbereiten Teams mit kultigen und bei den Fans beliebten Disney- und Pixar-Figuren zusammentun, die in einer schillernden, noch nie dagewesenen virtuellen Arena gegeneinander antreten. on Randale-Ralph, Elsa und Micky Maus bis hin zu Frozone, Vaiana und Buzz Lightyear – jeder wählt seinen einzigartigen holografische Held, um in 3v3-Matches gegen Freund und Feind anzutreten und der ultimative Disney-Champion zu werden.

Apple schreibt

„Disney Melee Mania“ versetzt die Spieler:innen auf ein virtuelles Schlachtfeld, auf dem sie aus 12 Champions aus verschiedenen Disney- und Pixar-Klassikern wählen können, wobei regelmäßig weitere Charaktere hinzukommen. Jeder Champion erscheint in einem individuellen, einsatzbereiten Design, ausgestattet mit einer Reihe von ikonischen Moves und freischaltbaren Cosmetics. In fünfminütigen Matches voller Kampfarena-Action müssen die Spieler:innen so viele Punkte wie möglich erzielen — oder das gegnerische Team so oft wie möglich bezwingen — um eine Chance auf den Sieg zu haben. Sie nehmen an rasanten Mehrspieler-Kämpfen teil, in denen die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters im Nahkampf auf die Probe gestellt werden, und können ihre Fähigkeiten in verschiedenen Modi und Herausforderungen ausprobieren sowie sich In-Game-Belohnungen bei Events verdienen.

Wann „Disney Melee Mania“ konkret starten wird, ist noch unbekannt. Für gewöhnlich, schickt Apple Arcade immer freitags neue Spiele ins Rennen. Von daher rechnen wir damit, dass sich Apple einen Freitag vor den Weihnachtsfeiertagen aussucht.

Apple Arcade ist für 4,99 Euro pro Monat erhältlich und kann einen Monat lang kostenlos getestet werden. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV kaufen, erhalten drei Monate Apple Arcade kostenlos. Apple Arcade ist auch Teil der Apple One Abonnements für Einzelpersonen (14,95 Euro pro Monat), Familien (19,95 Euro pro Monat) und Premium (28,95 Euro pro Monat), die einen Monat lang kostenlos getestet werden können.