Amazon hat heute bekannt gegeben, dass Kunden in Deutschland ab sofort eine neue Stimmoption zur Auswahl steht. Darüberhinaus hat das Unternehmen ein neues ktivierungswort für 2022 angekündigt.

Alexa erhält eine zusätzliche Stimmoption

Kundem in Deutschland und Österreich haben ab sofort die Möglichkeit, zwischen Alexas Originalstimme und einer neuen Stimme zu wählen. Der Wechsel erfolgt bequem per Sprache: „Alexa, ändere deine Stimme.“ Die neue Stimme unterstützt auch die dynamische Sprachauswahl. So könnt ihr mit Alexa auf Deutsch und Englisch kommunizieren, ohne die Spracheinstellung auf dem Gerät zu ändern.

Der Rollout für die neue Stimmoption beginnt heute und wird in den kommenden Tagen abgeschlossen sein

Neues Aktivierungswort „Ziggy“ kommt 2022

Die Änderung des Aktivierungswortes ist wie bisher über die Alexa-App möglich, weiterhin stehen vier Optionen zur Wahl: „Alexa“, „Computer“, „Echo“ oder „Amazon“.

Im kommenden Jahr wird euch mit „Ziggy“ eine fünfte Variante geboten. Wie alle anderen Aktivierungsworte wird auch „Ziggy“ für beide Stimmoptionen genutzt werden können.

