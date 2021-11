Das Jahr 2021 neigt sich langsam aber sicher seinem Ende entgegen. Somit ist auch der Zeitpunkt für Jahresrückblicke, Best-of-Listen etc. gekommen. Am heutigen Tag macht der Musik-Streaming-Anbieter Deezer den Anfang. So wurde in Deutschland und global gestreamt.

Deezer Jahresrückblick 2021

Etwas mehr als fünf Wochen trennen uns noch vom Jahresende. Ereignisreiche Monate, geprägt durch die Covid-19 Pandemie, Wetterphänomene, Fußball-EM, Bundestagswahl etc., liegen hinter uns. Wie wichtig sind dann für viele die Songs ihrer Lieblingskünstler, langersehnte Album-Releases, der eine Gute-Laune-Track oder auch unterhaltsame Hörbücher und Podcasts. Sie sind die Begleiter, um schöne Momente zu feiern, lange Spaziergänge zu überbrücken oder dem Alltag für eine kurze Zeit zu entfliehen.

Deezer hat nun veröffentlicht, welche Musik, Künstler, Podcasts, Hörbücher Anwender in Deutschland und weltweit bewegt haben.

Musikalische Dauerbrenner: Der Trend aus 2020 setzt sich fort, viele Top Songs und Alben stammen aus 2019 bzw. 2020 (Dance Monkey, Blinding Lights, Watermelon Sugar, After Hours)

Deutsche Rapstars behaupten sich in den Spitzenpositionen: Bonez MC auf der eins, Capital Bra auf der zwei und RAF Camora auf der drei

Drei deutsche Künstlerinnen in den Top 10 der meistgestreamten Künstler in Deutschland: LEA, Loredana und Helene Fischer

Bei Podcasts dominieren True Crime und Comedy, den erfolgreichsten Einstieg in das Top 10 Podcast-Ranking schafft der neue Gesellschafts-Podcast „Lanz&Precht“ auf Platz 6

Bei den Hörbüchern werden die Genres vielfältiger: Historischer Roman Große Elbstraße 7 von Wolf Serno auf der eins

Bei den Top 5 der Hörspiele dominieren Die Drei ??? bzw. !!! sowie die Bibi Blocksberg und Bibi&Tina Serien

#MyDeezerYear – Der persönliche Deezer-Jahresrückblick

Auch dieses Jahr könnr ihr eure Audio-Highlights der vergangenen 12 Monate noch einmal als Charts erleben. #MyDeezerYear erscheint Ende November und bietet in der mobilen App die Möglichkeit, die eigenen meistgestreamten Songs, Künstler und Podcasts noch einmal übersichtlich zu entdecken und so das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Wer schauen will, ob die eigenen Favoriten auch für andere Hörer die musikalischen Highlights waren oder auf der Suche nach neuen Audio-Inspirationen ist, findet die Top Songs, Künstler, Alben, Podcasts und Hörbücher im „Best of 2021” Themen-Kanal.