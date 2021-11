Am heutigen Freitag wird der sogenannten Black Friday gefeiert. Zahlreiche Händler rund um den Globus drehen an der Preisschraube und reduzieren ihre Preise. Vor einigen Jahren ist die Rabatt-Aktion aus den USA zu uns nach Deutschland rüber geschwappt, so dass auch hierzulande kräftig gespart werden kann. Das Weihnachtsgeschäft ist längst eingeläutet und wir haben einen Überblicken, bei welchen Händlern ihr auf Apple Produkte und auf die Produkte vieler weiteren Hersteller kräftig sparen könnt.

Black Friday Aktionen in der Übersicht

Apple Black Friday

Auch Apple feiert in diesem Jahr den Black Friday. Genau wie im vergangenen Jahr feiert Apple nicht nur einen Tag, sondern veranstaltet ein 4-tägiges Shopping Event. Dieses läuft vom Black Friday bis zum Cyber Monday (29.11.2021). Kunden erhalten beim Kauf ausgewählter Apple Hardware Apple Store Gutscheinkarten hinzu.

Black Weekend bei MacTrade

Der autorisierte Apple Händler MacTrade ist ebenfalls mit von der Partie und feiert über das Wochenende das Black Weekend. Hierfür hat sich der renommierte Händler verschiedene Aktionen ausgedacht. Eins, zwei Beispiele gefällig? Beim nagelneuen MacBook Pro spart ihr bis zu 225 Euro, auf das MacBook Air erhaltet ihr bis zu 175 Euro Rabatt und auch beim iMac, iPad Pro etc. könnt ihr bares Geld sparen. Darüberhinaus könnt ihr von zusätzlich 3 Prozent Education Rabatt profitieren.

Saturn und Media Markt feiern Black Friday

Saturn und Media Markt mischen heute natürlich auch kräftig mit und haben ein großes Black Friday Event ausgerufen. Viele spannende Produkte stehen dabei im Fokus. Unter anderem ist uns das neue NINTENDO Switch Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe ins Auge gesprungen.

Black Friday bei Otto

Bei Otto gibt es den Black Friday Sale. Der Versandhändler hat die Preise zahlreicher Produkte deutlich im Preis gesenkt.

Amazon Black Friday

Amazon hat den Black Friday ausgerufen. In diesem Jahr gibt es mehr Angebote denn je, bei denen ihr sparen könnt. Natürlich sind auch viele Apple Produkte mit von der Partie. Kleines Beispiel? Das 4er-Pack AirTags erhaltet ihr heute für 89,90 Euro.

Black Weekend bei Cyberport

Zum guten Schluss blicken wir noch auf Cyberport. Cyberport hat den Black Friday auf die ganze Woche ausgedehnt, so dass ihr vom 22. bis 29. November 2021 kräftig sparen könnt. Einfach mal durch die verschiedenen Deals stöbern und beim richtigen Angebot zugreifen.