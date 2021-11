Zum dritten Mal verleiht Apple in diesem Jahr die sogenannten Apple Music Awards. Soeben haben die Verantwortlichen die Gewinner bekannt gegeben. The Weeknd gewinnt die globale Auszeichnung als Künstler des Jahres; Auch Olivia Rodrigo und HER nehmen Top-Auszeichnungen mit nach Hause. Dies sind jedoch nicht die einzigen Künstler, die von Apple ausgezeichnet wurde.

Apple Music Awards 2021: Die Gewinner stehen fest

Apple hat soeben die Gewinner der dritten jährlichen Apple Music Awards bekannt gegeben, mit denen die besten Künstler des Jahres 2021 und deren Einfluss auf die globale Kultur ausgezeichnet werden.

Die Apple Music Awards ehren Musikleistungen in fünf verschiedenen Kategorien – Künstler des Jahres, Songwriter des Jahres, Durchbruchkünstler des Jahres, Top-Song des Jahres und Top-Album des Jahres. Die Gewinner werden in einem Verfahren ermittelt, das sowohl die redaktionelle Perspektive von Apple Music als auch das widerspiegelt, was Kunden auf der ganzen Welt am meisten hören.

Darüberhinaus führen die Apple Music Awards eine neue Kategorie von Auszeichnungen für „Regionale Künstler des Jahres“ ein, in denen Künstler aus fünf Ländern und Regionen ausgezeichnet werden: Afrika, Frankreich, Deutschland, Japan und Russland. Die Regional Artist of the Year Awards würdigen Künstler, die in ihren jeweiligen Ländern und Regionen kulturell und in den Charts den größten Einfluss hatten.

Global Artist of the Year: The Weeknd

Breakthrough Artist of the Year: Olivia Rodrigo

Album of the Year: Olivia Rodrigo

Song of the Year: Olivia Rodrigo

Songwriter of the Year: H.E.R.

Artist of the Year (Africa): Wizkid

Artist of the Year (France): Aya Nakamura

Artist of the Year (Germany): RIN

Artist of the Year (Japan): OFFICIAL HIGE DANDISM

Artist of the Year (Russia): Scriptonite

Wer ist „RIN“?

Rapper Renato Simunovic, alias RIN, wurde 1994 im süddeutschen Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart geboren. Nach der Veröffentlichung seiner ersten EP „Genesis“ im Jahr 2016 folgte 2017 schnell sein Debütalbum „Eros“. Als 25-maliger Gold- und dreimal Platin-Künstler hat RIN unzählige Live-Shows gespielt, mit Legenden gespielt, und mit einigen der einflussreichsten Marken der Welt zusammengearbeitet.

„2021 war ein so gutes Jahr für mich, weil es viele Früchte getragen hat von Dingen, die ich lange aufgeschoben habe“, sagte RIN. „Meine Musik hat sich in diesem Sinne entwickelt. Ich bin viel persönlicher.“

Mit seinem dritten Album „Kleinstadt“ befreite sich RIN von der Vorstellung, wie Deutsch-Rap klingen sollte, und Fans und Kritiker bezeichnen dieses Album gleichermaßen als enormen Einfluss auf den aktuellen Rap-Sound in Süddeutschland. Er war der erste deutsche Künstler, der seine eigene Show auf Apple Music, „KLEINSTADTRADIO“, im Zusammenhang mit dem neuen Album moderierte, und er zierte das Cover der Apple Music-Playlists HYPED und Deutschrap 100.