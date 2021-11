Mitte November kündigte Apple mit „Apple Rostenthaler Straße“ einen neuen Retail Store für Berlin-Mitte an. Mit diesem bekommt die Bundeshauptstadt nach Apple Kurfürstendamm einen zweiten Apple Store. Im Laufe des heutigen Tages fand eine exklusive Media Preview statt, so dass wir einen ersten Einblick in das neue Apple Ladenlokal an der Rosenthaler Straße erhalten haben. Darüberhinaus hat Apple den Termin für die Eröffnung bekannt gegeben

Apple Rosenthaler Straße: Eröffnung am 02. Dezember

Apple betreibt aktuell 15 eigene Stores in Deutschland. In Kürze eröffnet Nummer 16. Diesen findet ihr an der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte und somit im östlichen Teil der Hauptstadt.

Mittlerweile hat Apple auch den offiziellen Termin für die Eröffnung genannt. Das „Grand Opening“ findet am 02. Dezember 2021 statt. Erstmals wird Apple seine Türen um 10:00 Uhr die Türen für das Publikum öffnen. Um eure Gesundheit und die der anderen Kunden zu schützen, ist eine Voranmeldung am Eröffnungstag zwingend erforderlich. Diese erfolgt über die Webseite „Apple Rosenthaler Straße„. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Natürlich könnt ihr auch einen reservierten Einkauf abholen.

Ab 3. Dezember wird der Store zusätzlich Walk-Ins, Apple Pickup, Service durch Genius Support und Einkauf mit einem Apple Specialist anbieten. Der Store wird mit umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für euch eröffnet, so wie sie aktuell in allen Berliner Einzelhandelsstandorten gelten. Diese umfassen ein Nachweis des 2G-Status, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung des Mindestabstands.

Beim Betreten des Stores stechen euch die einzigartig gestalteten, sieben Meter hohen bodentiefen Fenster und die in die Höhe ragenden Bäume ins Auge. Gegenüber dem Eingang findet ihr das Forum mit der Videowall, in dem die kostenlosen Today at Apple-Sessions stattfinden.

Als Teil der Eröffnung präsentiert Today at Apple Berliner Künstler und Künstlerinnen des Kollektivs Parallel Universe. Jeder Künstler und jede Künstlerin wird live einzigartige Skizzen über den kreativen Geist in Mitte auf dem iPad Pro zeichnen. Apple wird eine Reihe von Kreativen begrüßen, die ihre ganz eigenen Sichtweisen auf die lokale Community zeigen. Dazu gehören das Künstlerduo Zebu und die audiovisuelle Künstlerin Ruohan Wang. Ihr findet das vollständige Programm von Today at Apple unter apple.co/Berlin.

Wie alle Apple Standorte weltweit wird auch der Apple Store Rosenthaler Straße zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben.

Fotos + weitere Infos

Im Vorfeld gab es nun die offizielle Media Preview. Wir haben euch zusätzlicher Informationen und Fotos zu Apple Rosenthaler Straße mitgebracht. Im neuen Store Apple Rosenthaler Straße arbeiten mehr als 130 Mitarbeiter, die zum großen Teil in Berlin-Mitte leben und mehr als 35 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Kantonesisch, Farsi, Arabisch, Swahili und Gebärdensprache, sprechen. Alles in allem beschäftigt Apple Retail in Deutschland mittlerweile über 2200 Mitarbeiter.

„Wir freuen uns sehr, unseren zweiten Store in Berlin zu eröffnen – direkt im Herzen von Mitte“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People bei Apple. „Indem wir die herausragende Technologie von Apple mit der kreativen Leidenschaft dieser Community verbinden, haben wir die Möglichkeit, etwas wirklich Besonderes für unsere Kund:innen in Deutschland zu schaffen.“

Im Store findet ihr über 280 Produkte. Euch begegnen dort nicht nur Apple Produkte, sondern auch Zubehör von Drittanbietern, Informationen zu Services und vieles mehr. Mitarbeiter stehen euch beratend zur Verfügung und natürlich werdet ihr vor Ort auch eine Vielzahl von Apple Produkten ausprobieren können.

Einmalig in Europa bietet Apple Rosenthaler Straße auch einen speziellen Apple Pickups Bereich. Dort könnt ihr schnell und unkompliziert online bestellte Produkte vor Ort abholen. Insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest kann es je nach Lieferzeit sinnvoll sein, online zu bestellen und ein Produkt im Store abzuholen. Dies gilt natürlich nicht nur für Apple Rosenthaler Straße, sondern auch für alle anderen Stores.