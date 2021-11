Im Sommer dieses Jahres startete „Today at Apple Creative Studios“, um um jungen Kreativen mehr Möglichkeiten zu bieten. Im nächsten Jahr wird Berlin auch die Today at Apple Creative Studios willkommen heißen.

Today at Apple Creative Studios starten bald in Berlin

In den letzten Jahren wird immer deutlicher, dass Kreativität bei Apple hoch im Kurs steht. Genau diesen Ansatz intensiviert der iPhone-Hersteller mit seinen „Today at Apple Creative Studios“. Damit möchte Apple jungen Kreativen mehr Möglichkeiten bieten.

Bei „Today at Apple Creative Studios“ handelt es sich um eine globale Initiative, die unterrepräsentierten Communitys auf der ganzen Welt karrierefördernde Mentoren, professionelles Training, kreative Ressourcen und Zugang zu Apples kompletter Produktpalette an iPhone, iPad und Mac bieten wird. Los ging es in Los Angeles und Peking, unter anderem gefolgt von London, Chicago und Washington, D.C.

Im Rahmen der bevorstehenden Eröffnung von Apple Rosenthaler Straße am 02. Dezember hat Apple nun auch die Today at Apple Creative Studios in Berlin angekündigt. Im kommenden Jahr wird Berlin auch die Today at Apple Creative Studios willkommen heißen.

Apple wird vor Ort eng mit gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeiten, um junge Menschen mit Mentoren und renommierten Künstlern in Berlin zusammenzubringen. Ziel ist es, ihre kreativen Talente zu fördern und weiterzuentwickeln. Der neue Store befindet sich in der Nähe der belebten Hackeschen Höfe, in der Nachbarschaft von Designunternehmen, Kunstateliers und historischen Sehenswürdigkeiten Berlins.

Als Teil der Eröffnung präsentiert Today at Apple Berliner Künstler und Künstlerinnen des Kollektivs Parallel Universe. Jeder Künstler und jede Künstlerin wird live einzigartige Skizzen über den kreativen Geist in Mitte auf dem iPad Pro zeichnen. Apple wird eine Reihe von Kreativen begrüßen, die ihre ganz eigenen Sichtweisen auf die lokale Community zeigen. Dazu gehören das Künstlerduo Zebu und die audiovisuelle Künstlerin Ruohan Wang. Ihr findet das vollständige Programm von Today at Apple unter apple.co/Berlin.