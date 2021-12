Die Deutsche Telekom hat heute bekannt gegeben, dass ab dem 07. Dezember die neue Premium TV-Box von MagentaTV „MagentaTV One“ erhältlich ist. Damit ist auch die Metaphase erfolgreich abgeschlossen.

Die leistungsstarke Box basiert auf Android TV und vereint klassisches Fernsehen mit der großen Vielfalt an Streaming-Diensten, Mediatheken sowie zahlreichen Apps über den Google Play Store – wie gewohnt alles übersichtlich integriert in das moderne MagentaTV Hauptmenü.

Die Telekom schreibt

Die MagentaTV One kann besonders komfortabel mit einem Telekom Festnetzanschluss angeschlossen werden, aber auch in Kombination mit jedem Internet-Anbieter genutzt werden – per WLAN oder LAN.

Die MagentaTV One Box ist für 5 Euro monatlich oder für einmalig 169 Euro erhältlich. Voraussetzung für die Nutzung von MagentaTV mit der MagentaTV One ist ein kostenpflichtiger MagentaTV Tarif, der zuhause und unterwegs genutzt werden kann. Zum Beispiel der neue MagentaTV Entertain: Das Komplettpaket kombiniert das ausgezeichnete Fernsehen von MagentaTV mit der kostenlosen Megathek und den integrierten Streaming-Diensten von RTL+ und Disney+. Das alles gibt es bis zum 31. Januar 2022 zum Aktionspreis von nur 10 Euro monatlich in den ersten 12 Monaten, danach für 15 Euro im Monat.