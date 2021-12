Apple TV+ läutet das Weihnachtsfest ein. Ab sofort steht „Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ exklusiv auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit. Darüberhinaus schickt Apple zu Snoopy, Stillwater und Otis neue Weihnachtsepisoden ins Rennen. Zum Guten Schluss starten am heutigen Freitag ebenfalls neue Episoden zu weiteren Serien.

Wie ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Apple TV+ Neuankömmlinge. Ab sofort steht mit „Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ ein neues Weihnachts-Special rund um Mariah Carey bereit.

„Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ bringt die mehrfach mit Platin und Grammy ausgezeichnete Ikone Carey zusammen mit dem Grammy-nominierten weltweiten Künstler Khalid und der Grammy-Gewinnerlegende Kirk Franklin für die erste und einzige Aufführung ihrer neuen Single „Fall in Love at Christmas” auf Apple TV+.

Nach diesem magischen Moment können die Fans Careys mit Stars besetzten, mehrjährigen Hit „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ sehen, der weiterhin weltweit für Weihnachtsstimmung sorgt. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

