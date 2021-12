Kurz und knapp möchten wir euch auf ein Easter-Egg in der Apple Store App aufmerksam machen. Passend zur Jahreszeit könnt ihr es in der App schneien lassen. So könnt ihr euch bei leichtem Schneefall für das passende Weihnachtsgeschenk entscheiden.

Apple Store App: „Let it snow“

Apple hat in seiner Apple Store App ein kleines Easter-Egg versteckt. Es ist nichts weltbewegendes, ein kleines Gimmick.

Wenn ihr die Apple Store App auf dem iPhone oder dem iPad öffnet und im Suchfeld „Let it snow“ eingebt, dass beginnt es in der App zu schneien und es rieselt Schnee vom oberen Bildschirmrand herab. Doch nicht nur das. Wenn ihr das iPhone oder das iPad leicht schüttelt, so fliegen auch die Schneeflocken umher.

Im Apple Online Store hat Apple übrigens eine eigene Kategorie eingerichtet, um euch auf passende Weihnachtsgeschenke aufmerksam zu machen.