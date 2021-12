Vergangene Woche gab Apple bekannt, dass der Hersteller Während der Adventszeit weihnachtliche Sonderfolgen für verschiedene Kinderserien zu veröffentlichen. Nun haben die Verantwortlichen ein paar Appetizer veröffentlicht, um euch einen Einblick in die Folgen von The Snoopy Show, Doung Unplugs, Get Rolling with Oits, Stillwater und A Charlie Brown Christmas.

Apple TV+ bewirbt weihnachtliche Kinderserien

The Snoopy Show – Happiness is a Snow Day

Lass es schneien! Charlie Brown, Snoopy und der Rest der Gang genießen das Glück, das ein Schneetag mit sich bringt.

Doug Unplugs – The Joys of Kwanzaa

Doug erfährt von Kwanzaa, als er und Emma sich Garys Familie anschließen, um sich auf die Feiertage vorzubereiten

Doug Unplugs – Happy Holidays in Megacity

Bah hum-bot! Doug und die Bots finden es schwer, ohne die übliche Hektik fröhlich zu bleiben. Emma erinnert sie an die Freuden der Ferien und was sie so besonders macht.

Get Rolling with Otis – Otis Picks Out A Christmas Tree

Es ist Zeit für etwas Urlaubsspaß! Jeder auf der Farm hilft Daisy und ihrer Mutter bei der Suche nach dem perfekten Baum für den perfekten Stern, aber als es eisig wird, arbeiten Otis und Kevin zusammen, um den Tag zu retten.

Get Rolling with Otis – Otis and Friends Trim the Tree

Otis und seine Freunde von der Long Hill Dairy Farm helfen alle dabei, den Baum zu schneiden, während sie gemeinsam die Feiertage feiern.

Stillwater – Spreading Holiday Cheer

Stillwater, Addy, Karl und Michael verbreiten mit Hilfe der Gemeinde ein wenig Weihnachtsstimmung für ihren Nachbarn Mr. Morgan.

A Charlie Brown Christmas – Charlie’s Christmas Tree

Charlie Brown weigert sich, sein Weihnachtsfest ruinieren zu lassen, und schmückt den Baum, den er gewählt hat, trotz der Zweifel des Rests der Gruppe.