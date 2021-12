Sonos hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Umweltengagement deutlich erhöht. Mit der Vorstellung des ersten eigenen Climate Action Plan verpflichtet sich Sonos einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Durch die Umsetzung des Plans wird Sonos in der Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2030 CO2-neutral sein und bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen erreichen.

Sonos erhöht Umweltengagement

Um die eigenen Ziele zu erreichen, ergreift Sonos verschiedene Maßnahmen. Diese unterteilen sich in Energiefeffiizient, Langlebigkeit der Produkte, Materialien und Verpackung. So will Sonos die Energieeffizienz seines Produktportfolios steigern, insbesondere in Hinblick auf den Ruhe- und den Schlafmodus. Der Roam ist der erste Speaker mit Schlafmodus – und somit der energieeffizienteste. Das Unternehmen plant, bis zum Jahr 2023 den Schlafmodus für alle neuen Produkte anzubieten. Sonos hat es sich zum Ziel gesetzt, den Stromverbrauch aller Produkte im Ruhemodus auf weniger als 2 Watt zu reduzieren. Diese Initiative wird im Jahr 2022 zunächst für alle tragbaren Produkte umgesetzt.

Langlebigkeit der Produkte ist ein weiterer wichtiger Aspekt. So strebt das Unternehmen an, die Lebensdauer seiner Produkte zu verlängern und bietet weiterhin Support für jeden seiner Speaker an. Das Unternehmen hat im Jahr 2021 ein neues Design zur Förderung der Demontage entwickelt. Dieses wird ab dem Jahr 2023 für alle neuen Speaker und Komponenten umgesetzt. Dieser Ansatz, der unter anderem den Einsatz von Verbindungselementen anstatt von Klebstoffen beinhaltet, wird die Reparatur, die Generalüberholung und das Recycling der Produkte vereinfachen.

Doch nicht nur im eigenen Hause soll es Verbesserungen geben, auch innerhalb der Lieferkette und beim Vertrieb setzt Sonos an. Im Rahmen seiner Verpflichtung zur Nachhaltigkeit kündigte Sonos ebenfalls seine Mitgliedschaft in der Responsible Business Alliance (RBA) an, der weltweit größten Koalition der Branche, die sich für die soziale Verantwortung von Unternehmen in globalen Lieferketten einsetzt. Außerdem verpflichtet sich das Unternehmen, seinen Geschäftsbetrieb progressiv an die im Verhaltenskodex der RBA festgelegten sozialen, ökologischen und ethischen Branchenstandards anzupassen. Sonos wird im kommenden Jahr seine Umweltziele und seinen Ansatz in Bezug auf die Lieferkette definieren und verfeinern und die Schwerpunkte seines Climate Action Plan festlegen.